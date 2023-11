Roma-Lecce, doppio recupero Mourinho: la scelta su Dybala

Domani pomeriggio la Roma di Mourinho torna in campo allo stadio Olimpico, contro il Lecce di D’Aversa. Doppio recupero importante tra i giallorossi e sorpresa Dybala.

Vigilia di campionato in casa Roma, domani i giallorossi di Mourinho tornano a giocare allo stadio Olimpico. Di fronte il Lecce di Roberto D’Aversa, con i salentini che in classifica hanno solo un punto in meno della Roma. Il tecnico portoghese, che torna in panchina dopo la squalifica rimediata contro il Monza, vuole riconquistare i tre punti dopo il passaggio a vuoto in casa dell’Inter. Lo Special One, oltre al recupero di Paulo Dybala, può contare su un altro rientro prezioso per le prossime gare.

Un tris di gare estremamente importanti attende la Roma di José Mourinho. I giallorossi tornano in campo allo stadio Olimpico domani pomeriggio per ospitare il Lecce. Nell’anticipo di ieri la Lazio di Sarri, prossima avversaria della Roma in campionato, è stata sconfitta di misura dal Bologna di Thiago Motta. Tra le dues sfide di Serie A ci sarà la trasferta in Repubblica Ceca, per la seconda sfida allo Slavia Praga, già sconfitto per 2-0 allo stadio Olimpico. Per queste tre gare, oltre al recupero di Paulo Dybala in attacco, Mourinho torna ad avere a disposizione anche Renato Sanches a centrocampo.

Roma-Lecce, Mourinho ritrova Renato Sanches e Dybala: l’argentino verso una maglia dal primo

Il portoghese è assente dalla sfida di Europa League in casa dello Sheriff Tiraspol e dopo quasi 50 giorni dall’infortunio è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria. La speranza per l’ex Bayern Monaco è quella di evitare ricadute e nuovi stop, ma il suo rientro è un’ottima notizia a centrocampo per lo Special One.

Il tecnico della Roma starebbe meditando di lanciare Paulo Dybala dal primo minuto in vista della sfida interna al Lecce. Ad evidenziarlo è l’edizione odierna de ‘Il Messagero’ che rilancia il possibile rientro tra i titolari della Joya, assente dalla vittoria esterna sul Cagliari. Mancheranno ancora Leonardo Spinazzola e Chris Smalling, oltre allo squalificato Paredes a centrocampo.