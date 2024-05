Roma-Juventus, maxi operazione sul tavolo: ne partono tre

Roma-Juventus, incrocio ad alta quota: i nomi sul piatto che allargano il tavolo e creano nuovi scenari. Ecco tutte le formule

In attesa di definire ufficialmente il nodo legato al nuovo DS, la Roma ha cominciato a scandagliare diverse soluzioni per non farsi trovare impreparata in vista della prossima sessione di calciomercato. Con la corsa Champions che contribuirà ad orientare gli obiettivi giallorossi in un senso o nell’altro, la Roma è chiamata a coniugare qualità e sostenibilità.

Oltre alla situazione legata agli svincolati, infatti, un nodo importante sarà rappresentato dall’eventuale rinnovo dei prestiti di quei calciatori su cui la Roma potrebbe continuare a puntare anche nella prossima stagione. Tra questi, è impossibile non menzionare Dean Huijsen. Nonostante le tante indiscrezioni sul futuro dell’olandese, con molti club esteri sulle tracce del giovane difensore olandese, la Roma potrebbe giocarsi le proprie chances, strappando un nuovo prestito bis. A riferirlo è Tuttosport che, approfondendo le possibili mosse in casa Juventus, ipotizza un possibile maxi incrocio tra i giallorossi e i bianconeri.

Calciomercato Roma, da Spinazzola a Huijsen: super incrocio con la Juve

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano torinese, infatti, Cristiano Giuntoli non ha perso di vista Luigi Cherubini. Il giovane attaccante della Roma, ad un passo dal vestire la maglia della “Vecchia Signora” già nei mesi scorsi prima che l’affare saltasse per l’infortunio accorso al gioiellino, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i capitolini in scadenza nel 2024

Sebbene la volontà dei giallorossi sia quella di trovare un punto di contatto, l’intesa non è stata ancora suggellata ufficialmente. Ecco perché la Juve continua a vigilare con attenzione, pronta ad uscire allo scoperto nel caso in cui si presentassero le condizioni propizie. I bianconeri, però, potrebbero fare un pensierino anche per un altro calciatore della Roma. Ci stiamo riferendo a Leonardo Spinazzola, il cui futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. Rispetto a quanto fatto filtrare fino a pochi mesi fa, le chances che l’ex esterno della Juve resti nella Capitale e firmi il prolungamento con la Roma sono molto più concrete. Anche in questo caso, però, le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa ufficiale. Nonostante la stima di De Rossi, dunque, per l’esterno potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, compreso un possibile ritorno in bianconero.