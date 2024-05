Roma-Bayer Leverkusen, arbitro bocciato: manca un rosso…e mezzo

Roma-Bayer Leverkusen, non ha convinto la direzione di gara di François Letexier, non perfetto nella gestione di alcuni episodi

Grazie alle reti di Wirtz e Andrich, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è riuscito a sbancare l’Olimpico, centrando una netta vittoria che, in vista del ritorno, complica e non poco i piani della Roma. In difficoltà dalla mezz’ora di gioco, i giallorossi non sono riusciti a trovare quella fluidità nel palleggio che ne aveva caratterizzato le prove stagionali fino a qualche settimana fa. La direzione dell’arbitro François Letexier, però, non è parsa assolutamente convincente.

La “moviola” apparsa sul ‘Corriere dello Sport’, sotto questo punto di vista, è degna di nota. Indecifrabile nella conduzione della gara, il fischietto francese ha di fatto graziato l’autore del gol Andrich, che avrebbe meritato di finire sul taccuino del direttore di gara molto prima del 76′, quando ha rifilato un colpo alla nuca di Paulo Dybala. Una trattenuta a palla lontana su Pellegrini e un contatto diretto sul piede di Dybala al tramonto del primo tempo avrebbero meritato una sanzione disciplinare con largo anticipo.

Roma-Bayer Leverkusen: non convince la direzione di gara di Letexier

Giusta, invece la valutazione di Letexier in occasione dell’intervento di Tah su Lukaku. Il difensore del Bayer si aggrappa alla maglia dell’attaccante belga, che però non era entrato in possesso della palla né avrebbe potuto farlo. Corretta la decisione di estrarre il cartellino giallo.

Molti dubbi, invece, in occasione della reazione di Adli su Mancini, con il calciatore del Bayer che rifila una manata al difensore della Roma dopo una reciproca trattenuta. Il “Corriere dello Sport” definisce da arancione l’intervento, che comunque avrebbe meritato sicuramente un cartellino giallo. Nel complesso la prestazione di Letexier non è stata sicuramente all’altezza.