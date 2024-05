Affaticamento muscolare: a rischio per Roma-Juventus

A rischio per Roma-Juventus. L’appuntamento è per domenica sera allo Stadio Olimpico, ma per un possibile protagonista la sfida è in pericolo.

Domenica è dietro l’angolo. L’amara serata di Europa League ha lasciato strascichi visibili di amarezza, stanchezza e perfino qualche acciacco in casa Roma. Il Bayer Leverkusen di questa stagione è davvero imbattibile, di nome e di fatto, e si è dimostrato superiore alla formazione guidata da Daniele De Rossi.

Il calendario, però, non ha rispetto, né pietà. I giallorossi devono, infatti, pensare subito alla prossima, difficile sfida. Domenica sera sarà Roma-Juventus. Una gara che assume una particolare valenza per entrambe le compagini.

Perché se è vero che una vittoria della Juventus assicurerebbe alla formazione di Massimiliano Allegri di approdare matematicamente alla prossima Champions League, per la Roma, dopo la sconfitta interna con i neocampioni di Germania, è indispensabile fare punti per rimanere agganciati al treno che conduce alla competizione più prestigiosa. E se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League…

Ecco quindi che il classico degli anni ’80 si connota di ulteriori significati. Daniele De Rossi, dopo il gravoso impegno internazionale, dovrà valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori ed è probabile che adotti qualche cambiamento nell’undici iniziale in vista della sfida contro i bianconeri. Apparentemente più tranquilla la situazione in casa Juventus.

Un protagonista potrebbe non esserci

La Juventus dell’ultimo trimestre sarebbe una formazione da ‘bocciare’ senza ‘se’ e senza ‘ma’. Ora, però, in attesa della finale di Coppa Italia, l’obiettivo Champions League sembra ad un passo. Tre punti contro la Roma e l’angosciosa rincorsa finirebbe. Ma questa Juventus è in grado di battere all’Olimpico la Roma?

Allegri dovrebbe avere a disposizione Dusan Vlahovic che sembra recuperato dopo il problema al ginocchio patito nella sfida contro il Milan. Chi rischia seriamente di saltare la sfida contro la Roma è invece l’esterno brasiliano Alex Sandro. Come ci fa sapere laroma24.it, il terzino è affaticato e pertanto Allegri potrebbe decidere di non utilizzarlo contro i giallorossi.

A quel punto Alex Sandro sarebbe anche costretto a rinviare l’aggancio a Pavel Nedved nella speciale classifica degli stranieri con più presenze nella Juventus. L’ex fuoriclasse ceco è a quota 327, il brasiliano insegue ad una sola lunghezza, 326.