Accordo lampo e addio Juve: la firma arriva così

Giungono nuovi importanti aggiornamenti in merito ai possibili trasferimenti che caratterizzeranno la Serie A nel corso dell’estate

Come testimoniato dalle ultime indiscrezioni trapelate, la prossima finestra di calciomercato potrebbe riservare più di una sorpresa ai tifosi della penisola, anche per quanto concerne quei calciatori che sembravano pedine inamovibili dei rispettivi progetti. Basti dare uno sguardo in casa Roma, dove, tra contratti in scadenza, prestiti in bilico e plusvalenze obbligate, è probabile che non sarà soltanto la rosa a subire un convinto restyling, ma anche l’undici titolare. Nella medesima situazione dei giallorossi si ritrovano svariate big italiane, intente a esaurire lo spiacevole gap manifestatosi negli scorsi mesi con la corazzata di Simone Inzaghi.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, persino gli stessi campioni d’Italia ci terrebbero a rinforzare le proprie singolarità, in particolare dopo la debacle subita contro gli uomini del Cholo Simeone. Tra tutte, però, parrebbe esserci una società in particolare – attualmente a ben 24 punti di distacco dai nerazzurri e fuori da ogni coppa europea – poco abituata a non lottare per lo scudetto o a osservare dal divano le partite delle varie competizioni europee, la cui dirigenza si troverà costretta a effettuare un mercato importante per recuperare i vanti ormai scemati. Stiamo naturalmente parlando della Juventus, su cui, recentemente, è emersa una gustosa indiscrezione e che sembrerebbe pronta a rinunciare alle proprie pedine più preziose per alimentare una profonda rivoluzione.

Vlahovic nel mirino del Barcellona

In realtà, la voce di corridoio riguarda soltanto indirettamente i bianconeri di Cristiano Giuntoli, poiché a diffonderla è stato un insider del Barcellona. Ebbene sì, pare che i blaugrana abbiano messo nel mirino un esponente della rosa bianconera, con il quale ci sarebbe persino un accorso verbale. Dopo aver nuovamente confermato la volontà di rimanere sulla panchina dei blaugrana, Xavi Hernández ha iniziato a manifestare ai vertici spagnoli le proprie idee per il Barcellona del futuro e, tra queste, vi è la stella della Juventus Dusan Vlahovic.

La tentazione per il giovane numero 9 bianconero è cresciuto parallelamente alle voci che vedrebbero Robert Lewandoski in uscita dal blasonato club spagnolo, ma soprattutto a causa della particolare stima che il tecnico del Barça nutre nei suoi confronti. Non è un caso che, con le dovute differenze in termini di rendimento, sia possibile individuare diverse similitudini tra Lewa e Vlahovic, sia in termini di apporto fisico alla squadra, che sul piano prettamente offensivo.

Secondo quanto riportato dall’insider blaugrana, la società spagnola e il serbo avrebbero un accordo verbale, secondo il quale, nel caso in cui Lewandoski dovesse partire nel corso della prossima finestra di mercato, Vlahovic potrebbe sbarcare immediatamente a Barcellona. Tuttavia, anche nel caso in cui dovesse saltare il trasferimento di quest’estate, pare che Xavi voglia tornare su di lui per l’estete del 2025.