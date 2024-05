Soulé al posto di Chiesa: via libera Roma

Il futuro di Federico Chiesa resta un tema caldo in casa Juventus, con l’esterno offensivo finito nel mirino della Roma. Assist a sorpresa per Daniele De Rossi e sostituto bianconero già trovato.

Ribaltone in attacco in casa Juventus e possibile svolta sul futuro di Federico Chiesa. Un ex calciatore bianconero lancia un avviso in vista del calciomercato estivo che coinvolge direttamente l’esterno d’attacco ex Fiorentina e Matias Soulè, protagonista con la maglia del Frosinone in questa stagione. L’attaccante argentino, in prestito alla squadra ciociara dai bianconeri, è stato autentico trascinatore della squadra guidata da Di Francesco. Il futuro del classe 2003 può intrecciarsi direttamente con quello dell’esterno offensivo italiano, finito nel mirino della Roma di Daniele De Rossi.

Dopo la vittoria in Coppa Italia della Juventus non sono sfuggite le dichiarazioni di Federico Chiesa intorno al proprio futuro. L’attaccante bianconero ha confermato la volontà di prolungare il suo contratto col club piemontese: “Voglio riportare la Juve dove merita.” Non sembra essere della stessa opinione un ex protagonista con la maglia della Juventus, che indica proprio nel classe ’97, corteggiato dalla Roma di De Rossi in vista della prossima stagione, come principale indiziato all’addio in estate in casa Juve. Al posto di Chiesa viene promosso Matias Soulè, autore di una stagione da incorniciare con la maglia del Frosinone.

Calciomercato Roma, Tardelli scarica Chiesa: “Terrei stretto Soulè”

Ad uscire allo scoperto è stato Marco Tardelli, che ha fatto un punto sulle manovre in attacco della Juventus. Intervistato sulle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex centrocampista ha promosso l’attaccante argentino senza mezzi termini. Tardelli lancia un messaggio a Giuntoli: “Sento parlare tanto della cessione di Soulé. Ecco, a me l’argentino piace e me lo terrei stretto, proverei a dargli un’occasione anche nella Juventus dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone.”

Indicando chi sacrificherebbe sul mercato Tardelli sceglie proprio Federico Chiesa: “Penso più a uno come Chiesa.

Non conosco i dettagli della sua situazione contrattuale, ma credo che uno come Federico possa avere dei corteggiatori all’estero”. Di sicuro l’esterno offensivo ha tra i suoi corteggiatori anche Daniele De Rossi, con cui ha già lavorato nell’Italia di Mancini e che riabbraccerebbe volentieri a Trigoria dopo l’incrocio allo stadio Olimpico per Roma–Juve.