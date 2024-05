Calciomercato Roma, le richieste di De Rossi a Ghisolfi

Calciomercato Roma, riflettori puntati sui nuovi rinforzi chiesti da Daniele De Rossi. Il nuovo Direttore Sportivo al lavoro per piazzare cinque colpi in entrata nella sessione estiva.

Due gare al termine della stagione in casa Roma, con la squadra giallorossa chiamata a rialzare la testa dopo le recenti delusioni arrivate in campo. Nel giro di pochi giorni Daniele De Rossi ha dovuto fare i conti prima con l’eliminazione dalle semifinali di Europa League, dove ha avuto la meglio il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In seguito è arrivata la cocente sconfitta esterna contro l’Atalanta, che ha blindato il quinto posto, valido per la Champions League, ai danni dei giallorossi in classifica. Ora la Roma è chiamata a chiudere la stagione con due vittorie in campionato, per poi sperare in una serie di incastri che le garantirebbero l’accesso alla massima competizione europea.

Roma non più padrona del proprio destino in campionato e che deve guardarsi le spalle dalla rincorsa della Lazio di Tudor. Dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta solo un punto separa le squadre rivali, con i giallorossi sesti ed i biancocelesti all’inseguimento. Se poi gli orobici dovessero vincere l’Europa League e finire quinti in classifica, anche il sesto posto garantirebbe la qualificazione alla Champions League. In attesa delle ultime due gare, domenica sera in casa conto il Genoa poi in trasferta ad Empoli, è in arrivo dal Nizza il nuovo Direttore Sportivo giallorosso: Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, De Rossi chiede 5 colpi: Ghisolfi in arrivo

Il dirigente sembra ad un passo dall’arrivo nella Capitale, pronto a lavorare fianco a fianco con Daniele De Rossi. Il Nizza chiuderà la stagione tra pochi giorni e poi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Da subito il francese sarà chiamato a sciogliere nodi importanti in vista del mercato estivo, con le richieste in entrata del tecnico romanista anticipate dal quotidiano ‘Leggo’.

Daniele De Rossi avrebbe già richiesto almeno quattro colpi, cinque in caso di probabile addio a Romelu Lukaku. Oltre al centravanti il tecnico giallorosso si aspetta dal francese due terzini, un centrocampista box to box ed un esterno offensivo.