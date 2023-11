Tempesta in Europa, UFFICIALE: partita rinviata

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia continua a minacciare l’Europa. La tempesta in arrivo porta alla decisione ufficiale: la partita è stata rinviata.

Le condizioni climatiche avverse hanno portato la federazione alla decisione ufficiale di rinviare la partita. La tempesta in arrivo in Europa, che ha messo il centro-nord dell’Italia in ginocchio, non da tregua nel vecchio continente. In previsione della nuova ondata di maltempo, con la tempesta Ciaran che tormenta l’Europa, c’è la decisione ufficiale di rinviare la partita in calendario.

La tempesta Ciaran continua ad affliggere l’Europa. L’ondata di maltempo, che ha messo in ginocchio la Toscana in Italia, porta la federazione europea a rinviare ufficialmente la partita. Ieri sera, dopo la rocambolesca vittoria della Roma sul Lecce, si è dispatata Fiorentina-Juventus. I tifosi del club viola avevano chiesto a gran voce di rinviare la gara, ma la decisione delle autorità è andata contro la richiesta dei tifosi toscani. In direzione opposta va invece la federazione francese, che ha deciso ufficialmente di rinviare una gara prevista per il dodicesimo turno di campionato in Ligue 1.

Tempesta in Francia, decisione UFFICIALE: rinviata Brest-Strasburgo

L’ondata di maltempo, con la tempesta Cioran che non molla l’Europa, continua ad affliggere tanti paesi nel vecchio continente. Ora dal campionato d’Oltralpe giunge la notizia ufficiale: una partita del dodicesimo turno in Ligue 1 non verrà disputata per le avverse condizioni meteo-

La federazione ha rinviato a data da destinarsi la partita tra Brest e Strasburgo, in programma per il dodicesimo turno di Ligue 1. La tempesta Ciaran, che ha messo in ginocchio ampie zone della Toscana, ha provocato seri danni anche in Bretagna, la zona dove giocano i padroni di casa del Brest. La Lega Calcio francese ha quindi comunicato ufficialmente la decisione di rinviare la gara. Non è ancora stata comunicata la nuova data della partita.