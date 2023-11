Dall’Inter alla Roma: risposta UFFICIALE e messaggio per Pinto

Dall’Inter alla Roma: il messaggio ufficiale arriva direttamente dal giocatore in questione. Pinto probabilmente ha drizzato le antenne

Il mercato ormai è (quasi) alle porte. E attorno alla Roma iniziano a circolare da un poco di tempo anche quelli che sono i possibili nomi che Pinto potrebbe mettere nel mirino per la prossima finestra invernale. Non solo, ovviamente. Perché si parla anche del futuro, nonostante il gm giallorosso sia in scadenza di contratto così come José Mourinho, e di rinnovo ancora, nemmeno per il dirigente, non se ne parla. O per meglio dire, se ne potrebbe anche parlare, ma di indiscrezioni fuori non ne escono.

Dicevamo, tornando al discorso mercato, che sono già stati diversi i giocatori accostati alla Roma, soprattutto in difesa, dove Mourinho per la seconda parte di stagione un innesto lo dovrebbe avere. Da Sarr a Chalobah passando per Solet e finendo a Dedic, terzino bosniaco del Salisburgo che domani giocherà contro l’Inter in Champions League. Lo stesso proprio oggi ha parlato in conferenza stampa, e gli è stato chiesto appunto di un possibile interesse della squadra capitolina. Ecco qual è stata la sua risposta.

Dall’Inter alla Roma, le parole di Dedic

“Della Roma non so assolutamente niente – ha ribadito – ma la Serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me. Ma la mia concentrazione è tutta sul Salisburgo in questo momento: la gara di domani è la cosa più importante”. Insomma, l’apertura ad un approdo nel massimo campionato italiano c’è, e Pinto avrà già sentito queste parole. E proprio su queste potrebbe fare leva qualora decidesse di puntare su Dedic.

La volontà del giocatore in un’operazione, nonostante i soldi, rimane sempre la cosa più importante, quella che alla fine permette di chiudere o meno una trattativa. E a quanto pare la volontà di Dedic c’è. Ditelo a Pinto.