Recupero bomba per la Roma: subito titolare

Slavia Praga-Roma, tra poche ore i giallorossi torneranno in campo per la quarta giornata di Europa League. Ottime notizie per José Mourinho, c’è il recupero lampo tra i titolari.

Oggi pomeriggio la Roma torna in campo in Repubblica Ceca, in casa dello Slavia Praga. La squadra giallorossa ha l’occasione ghiotta di chiudere i giochi in anticipo per quel che riguarda la qualificazione agli ottavi di Europa League. In caso di vittoria l’undici guidato da José Mourinho, che stasera sconta l’ultimo turno di squalifica dopo Budapest, avrebbe la certezza matematica del primo posto nel gruppo G. Domenica poi sarà il momento di affrontare la Lazio di Sarri, nel primo derby stagionale. Intanto da Praga giunge un’ottima notizia per lo Special One.

Ieri in conferenza stampa non aveva parlato Nicola Zalewski, assente anche nella rifinitura pre partenza a Trigoria. Il laterale ex Primavera giallorossa, autore di un assist da subentrato contro il Lecce, ha accusato una sindrome influenzale alla vigilia della gara europea. Al suo posto in conferenza stampa aveva parlato un altro baby giallorosso, Riccardo Pagano, mentre in questi minuti è arrivata un buona notizia per lo Special One. Il laterale classe 2002 ha smaltito la sindrome influenzale ed è disponibile per la gara di oggi pomeriggio.

Slavia Praga-Roma, recupero lampo Mourinho: febbre smaltita per Zalewski

Ad evidenziarlo è stato Gianluca Di Marzio su ‘X’, che aggiunge come l’esterno nato a Tivoli potrebbe partire subito nell’undici titolare della Roma. Un’ottima notizia per mister Mourinho, che ha recuperato anche Leonardo Spinazzola sulla corsia di sinistra.

Per quanto riguarda il terzino umbro però, difficilmente ci sarà la partenza dal primo minuto, considerato che domenica c’è il derby e che è da poco tornato a lavorare in gruppo. Spinazzola dunque potrebbe dosare le proprie energie, magari scendendo in campo in uno scampolo di gara per testare la sua condizione. In tal senso il recupero lampo di Zalewski rappresenta una notizia ottima per Mourinho, che in corsia contro il Lecce dal primo minuto aveva scelto l’adattato El Shaarawy. Tra poche ore scopriremo le scelte ufficiali del tecnico portoghese.