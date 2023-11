Roma, le parole di Mourinho in conferenza stampa

Roma, domani ci sarà la prima gara di ritorno del Girone G di Europa League contro lo Slavia Praga, con i giallorossi che sono partiti

La Roma domani gioca all’Eden Arena, piccolo stadio della città di Praga dove affronta lo Slavia. I biancorossi sono i prossimi avversari di Lukaku e compagni che cercheranno di ottenere la vittoria a tutti i costi. Un successo, infatti, permetterebbe di metter en cassaforte il primo posto nel girone evitando di giocare così gli spareggi. Due partite in meno sono sempre ottime per Mourinho che farebbe riposare i suoi giocatori, già martoriati da fatica e infortuni.

In vista della partita, in mattinata è stata svolta la rifinitura, con la squadra che si è riunita a Trigoria per preparare la sfida. Con il gruppo è tornato Leonardo Spinazzola, che inizialmente aveva messo il derby con la Lazio di domenica nel mirino. Le cose, invece, sono cambiate e l’esterno sinistro è riuscito a tornare in tempo per la partita di domani in cui dovrà sostituire Nicola Zalewski. Il polacco, infatti, ha dato forfait a causa di un’influenza che non lo ha fatto allenare oggi.

Assente anche Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con le noie muscolari che lo stanno tenendo fuori dal campo. Il capitano dovrebbe tornare in tempo per il fine settimana per non saltare una delle partite più importanti della stagione. Dopo di quella, poi, ci sarà l’occasone per riposare vista l’ennesima pausa per le nazionali.

Roma, Mourinho in conferenza

Intanto, i giallorossi sono atterrati poco fa in Repubblica Ceca, con la splendida città di Praga a fare da cornice alla sfida. Mourinho si è recato per primo all’Eden Arena per incontrare la stampa e parlare ai giornalisti, come da obblighi imp0osti dalla Uefa.

Lo Special One, infatti, non è un grande ammiratore delle conferenze stampa e avrebbe fatto a meno di questo incontro. L’organo calcistico europeo, però, obbliga sempre i tecnici a parlare prima delle partite di coppa e dopo di lui ci sarà il giovane Pagano, ecco le parole del tecnico portoghese, che ha attaccato così il rivale Maurizio Sarri, lanciando anche una frecciatina alla Lega:

“Se qualcuno si deve sentire offeso dalle dichiarazioni di Sarri è la gente di Praga. Lui ha detto che lo Slavia è senza qualità. Io rispetto sempre gli avversari, ho già detto che sono un’ottima squadra. La differenza tra uno che ha 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità. Ogni partita è seria da giocare, non ci sono amichevoli. Mi piacerebbe sentire la reazione della Lega Serie A perché ha fatto una critica diretta. Aspetto”.