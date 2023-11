Calciomercato Roma, Tuchel cala il jolly e inguaia Mourinho

Calciomercato Roma, Tuchel pronto a calare il jolly: in questo modo inguaiato Mourinho che sperava di prenderlo a gennaio

La sfida al Bayern Monaco non dovrebbe fermarsi solamente a quella di domani sera in Champions League tra le due squadre femminili, ma potrebbe esserci anche uno scontro sul mercato di gennaio. Almeno sono queste le informazioni che vengono riportate da FootballInsider, che mettono Pinto quasi con le spalle al muro. Il motivo è presto spiegato: difficilmente c’è una squadra in Europa che riesce sia sotto l’aspetto economico che riesce a tenere testa ai tedeschi.

Che, dopo aver saccheggiato il Tottenham in estate strappando Kane per una cifra monstre, potrebbero tornare all’attacco in inverno prendendo un elemento accostato nelle ultime settimane con una certa insistenza anche alla Roma. Parliamo di Dier, ovviamente: difensore che ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno e che tra pochi mesi potrebbe salutare la Premier League. Non ci sono offerte di rinnovo e soprattutto da quelle parti il tecnico Postecoglou non lo vede.

Calciomercato Roma, il Bayern vuole Dier

Dall’Inghilterra parlano di un nuovo interesse tedesco nei confronti del difensore – anche in estate si era parlato dei bavaresi – perché Tuchel lo vedrebbe bene nella sua squadra soprattutto per quella duttilità tattica: Dier infatti può giocare sia nel cuore della difesa che come centrocampista con caratteristiche difensive. Insomma, un doppio ruolo che al tecnico del Bayern Monaco piace, eccome.

Si parla ovviamente di un possibile assalto a gennaio con un indennizzo economico a favore degli Spurs, oppure di prenderlo a parametro zero la prossima estate. Cosa, questa, che potrebbe tenere in vita la Roma nei prossimi mesi. Con la spinta di Mourinho ovviamente, che vuole un difensore pronto per la seconda parte di stagione.