Napoli, Mazzarri traghettatore: l’indizio sull’allenatore del futuro

Il ritorno di Mazzarri: il tecnico firma un contratto fino alla fine dell’anno e prende il posto di Garcia. Ufficialità attesa nelle prossime ore

Non c’è l’annuncio ufficiale ancora, ma è tutto fatto. E il comunicato del Napoli dovrebbe arrivare al massimo oggi pomeriggio. Magari tutto in uno, con l’ufficialità anche dell’esonero di Rudi Garcia che da domenica sera, praticamente, non è più il tecnico della squadra campione d’Italia.

Non sarà Igor Tudor l’allenatore degli azzurri. De Laurentiis infatti ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri, tecnico che ha già vissuto un’esperienza sulla panchina campana, che firma un contratto fino alla fine della stagione. Probabilmente è stato questo il punto che ha indotto il patron azzurro a prendere questa decisione, il fatto di non doversi legare a nessuno per il prossimo anno. Già, almeno fino alla fine dell’anno, c’è pure Garcia da pagare. E poi l’estate prossima si deciderà a chi affidare il club, magari a Conte anche, che in corsa non ne vuole proprio che sapere di arrivare.

Napoli, Mazzari pomeriggio ufficiale

Questa mattina la svolta decisiva, quando sembrava quasi tutto fatto per il croato ex Marsiglia. Ma De Laurentiis non ha trovato l’accordo sulla durata del contratto e quindi contattato Mazzarri che ha dato subito la propria disponibilità gli ha fatto mettere nero su bianco. Sì, proprio così: ormai manca solamente l’annuncio ufficiale ma le firme già ci sarebbero state.

Il Napoli quindi riparte da un suo ex allenatore, quello che ha conquistato la prima volta dopo tantissimi anni la qualificazione alla Champions League. Mazzarri nella sua carriera ha anche allenato l’Inter ma è ricordato da molti soprattutto per il miracolo fatto con la Reggina nel 2006: da un meno undici in classifica gli amaranto dello Stretto si salvarono con una rimonta clamoroso e davvero impronosticabile. Riuscirà a tirare fuori da questa situazione anche il Napoli? Vedremo, solo il tempo ce lo potrà dire. In ogni caso da come giocherà il tecnico si capirà chi potrebbe essere l’allenatore del Napoli il prossimo anno: Mazzarri sarà un traghettatore vista la durata del contratto e quindi qualora la sua squadra dovesse scendere in campo a quattro dietro, è probabile un assalto a Italiano alla fine dell’anno. Qualora si giocasse a tre, assai più probabile un ritorno di fiamma per Conte.