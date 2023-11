Calciomercato Roma, Mourinho bis: hanno già incontrato Mendes

Calciomercato Roma, Mourinho bis: dalla Spagna sicuri di un ritorno quasi certo alla fine della stagione. Hanno già incontrato l’agente Mendes

Più passa il tempo, più passano i giorni, e più diventa difficile riuscire a pensare ad un Mourinho seduto sulla panchina della Roma anche la prossima stagione. Di rinnovo non se ne parla e le voci diventano sempre più insistenti. Insomma, lo Special One sembra davvero al passo d’addio.

Non solo Arabia Saudita, o qualche nazionale, ma per il futuro del portoghese ci potrebbe essere anche un clamoroso ritorno al Real Madrid. Ancelotti sembra destinato alla panchina del Brasile, e Xabi Alonso così come vi abbiamo raccontato ha una clausola che oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro che potrebbe essere un problema per Florentino Perez. Che si starebbe tutelando pensando allo Special One. E le notizie che riporta todofichajes.com parlano già di un incontro con Mendes.

Calciomercato Roma, incontro Real-Mendes

Il procuratore Mendes, connazionale di Mourinho, sarebbe infatti stato avvistato la scorsa settimana negli uffici madrileni del Real. “L’ex Chelsea ha un contratto con la Roma fino al prossimo giugno, cosa che rafforza ulteriormente la tesi del ritorno del tecnico portoghese. I contatti tra il Real Madrid e Jorge Mendes sono già in atto, infatti, l’agente portoghese è stato negli uffici del club la scorsa settimana e tutto indica che il ritorno di Mourinho è vicino” si legge sul sito spagnolo.

Un ultimo ribaltone quindi, visto che senza discussioni Mou sembrava più vicino – anche per via di alcune sue dichiarazioni – ad un approdo in Arabia piuttosto che ad un ritorno in Spagna. Ma le cose possono cambiare in maniera veloce, soprattutto se a chiamare è un club come quello spagnolo. Sì, questa cosa fa decisamente la differenza.