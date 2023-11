Calciomercato Roma, vuole il rinnovo: scatta il conto alla rovescia

Calciomercato Roma, vuole il rinnovo ma ancora dal club nessun segnale. E per il futuro adesso scatta il conto alla rovescia

Non solo Mourinho e Tiago Pinto sono in scadenza e attendono ovviamente di capire come si muoverà la proprietà per loro. Ma c’è anche un elemento giallorosso che è nella stessa situazione del tecnico e del gm. Leonardo Spinazzola non sa ancora quello che farà il prossimo anno. In attesa, anche se è iniziato il conto alla rovescia.

Questa mattina il Corriere dello Sport in edicola svela che la priorità dell’esterno sarebbe quella di rimanere a Trigoria. Si trova bene, e così come lui si trovano bene a Roma la moglie e le figlie. Ed è ovviamente fondamentale sapere che anche i propri cari stanno bene. Insomma, vorrebbe rimanere ma è evidente che il club sta facendo le sue valutazioni, anche perché il rendimento di Spinazzola nelle ultime due annate è stato altalenante.

Calciomercato Roma, la situazione Spinazzola

Ancora un poco di tempo c’è, ma è normale che Spinazzola si stia guardando intorno: all’orizzonte c’è l’Arabia Saudita che ci ha provato anche la scorsa estate. Ma dopo le rassicurazioni di Mou l’esterno ha deciso di rimanere sapendo di doversi giocare non solo il posto ma anche il rinnovo contrattuale. A gennaio potrebbe anche accordarsi con quello che potrebbe essere il suo nuovo club, inizia quindi il conto alla rovescia.

Non solo sirene arabe, comunque, ma Spinazzola si legge questa mattina sarebbe stato cercato anche da alcuni club italiano di media fascia. Lui per adesso da professionista qual è pensa solamente a dare il meglio, magari per convincere la Roma a presentarsi da lui con l’offerta per il futuro. Ma di contatti per ora non ce ne sono stati.