Colpaccio Roma anticipato, svelate tutte le cifre del possibile colpo grosso di Pinto. Ecco le novità

Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, la Roma ha cominciato a valutare diverse soluzioni per puntellare il proprio reparto arretrato.

I fari di Tiago Pinto si sono accesi anche e soprattutto in difesa, reparto falcidiato da numerosi infortuni nel corso del primo scorcio di stagione. Con l’incognita rappresentata dalle condizioni di Smalling e i numerosi impegni ravvicinati, l’area mercato giallorossa vorrebbe regalare a Mourinho almeno un altro rinforzo per rimpolpare il pacchetto difensivo. Sotto questo punto di vista, i nomi di certo non mancano.

L’esito del sondaggio di ASRL: i tifosi hanno scelto Dier

Uno dei nomi direttamente o indirettamente accostati alla Roma è sicuramente Eric Dier. Il difensore del Tottenham è sempre più vicino a cambiare aria, a gennaio o a giugno. Sebbene Pinto non abbia ancora affondato il colpo, la pista potrebbe prendere corpo nel corso delle prossime settimane. Questo è anche l’auspicio dei tifosi.

In un sondaggio abbiamo chiesto agli utenti di asromalive.it di esprimere un parere in merito al difensore che vorrebbero in giallorosso. Il 47% dei votanti ritiene che il colpo più congeniale per rinforzare la difesa della Roma sarebbe l’acquisto di Dier. Più staccato Chalobah (15%). Appaiati in coda Adarabioyo e Sarr (8%).