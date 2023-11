Dossier arbitri, ha ragione Mourinho: bilancio horror

Dossier arbitri, il bilancio è da incubo e le cifre danno ragione alle critiche di José Mourinho. Durante la sosta delle nazionali arriva il conto degli errori dei fischietti italiani.

José Mourinho ha criticato a più riprese l’operato degli arbitri in Serie A dal suo arrivo a Roma. Alla terza stagione targata Special One il rapporto tra il portoghese ed i fischietti italiani rimane complicato. Basti pensare alle tante squalifiche inflitte alla panchina romanista anche questa stagione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali, spunta un dossier sui fischietti della Serie A, che svela cifre da incubo per i vertici arbitrali del campionato nostrano.

Che il rapporto tra gli arbitri e José Mourinho sia da sempre complicato non è un mistero nella carriera del portoghese. Dal suo approdo a Roma in poi sono state tante le polemiche, sfociate in squalifiche anche fuori dai confini nazionali. Senza tornare ai fantasmi di Budapest, con la direzione arbitrale di Taylor che ha mandato sulle furie la piazza romanista, spunta un dossier che inchioda i fischietti italiani. Considerando le prime 12 giornate, e solo le 8 squadre con maggiore bacino di tifosi, si contano quasi 200 errori in questa stagione in Serie A.

Numeri clamorosi ed un bilancio da incubo per i fischietti italiani. L’apporto tecnologico del Var non sembra bastare per fare passi avanti nel campionato nazionale, ecco le cifre che inchiodano il designatore degli arbitri in Serie A, l’ex fischietto Gianluca Rocchi.

A redigere il dossier sugli errori degli arbitri in questa Serie A ci ha pensato il quotidiano ‘Gazzetta dello Sport’. Le otto maggiori squadre italiane hanno visto in questa prima parte di stagione quasi 200 errori nelle partite disputate. Errori sia a favore che contro, con il bilancio che vede avere la peggio il Torino in questa particolare classifica. Per la squadra granata si conterebbero infatti 5 errori a favore e 25 a svantaggio. Per la Roma, dalla stagione 2020-21, il bilancio appare con 105 errori a vantaggio e 114 a sfavore. Mentre in queste prime 12 giornate la rosea conta 13 errori a favore della squadra giallorossa, a fronte di 10 torti subiti dalla classe arbitrale italiana.