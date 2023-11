Frenata Tiago Pinto: manca l’accordo per la firma

Frenata Tiago Pinto, manca ancora l’accordo per la firma che ad un certo punto sembrava solamente una formalità. Ecco la situazione

Doveva essere una formalità ma la firma ancora non è arrivata. Non c’è però preoccupazione, né da un lato e nemmeno dall’altro, ma ad un anno e mezzo dalla scadenza dell’accordo forse sarebbe meglio cercare di dare un’accelerata. Come detto sembrava tutto fatto per il rinnovo fino al 2028, tant’è che senza giri di parole si aspettava l’annuncio da un momento all’altro. Ma per adesso non c’è né la firma e non c’è nemmeno il comunicato del club.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica un articolo al rinnovo di Edoardo Bove, cresciuto dentro il settore giovanile giallorosso che nel momento in cui è arrivato in Prima Squadra ha firmato il contratto che spetta a tutti quelli che fanno lo stesso percorso: 250mila euro. Troppo pochi adesso per uno elogiato pubblicamente da Mourinho e che ormai è un titolare di questa squadra. Dieci ne ha piazzate già quest’anno, un numero che di fatto obbliga al ritocco.

Frenata Tiago Pinto, manca l’accordo con Bove

Nei giorni scorsi ci sono stati incontri tra Pinto e Diego Tavano, agente del calciatore, l’intesa sembrava vicinissimo ma dopo l’ultimo faccia a faccia il dirigente ha preso del tempo. Si deve trovare la quadra tra ingaggio fisso e bonus da inserire, e non sembra essere del tutto semplice.

Impossibile possa partire, mettiamolo in chiaro, ma fin quando non c’è la firma allora è meglio andare sempre con i piedi di piombo. Adesso è con l’Under 21 e spera di avere delle notizie da parte di chi ne gestisce la procura, per essere più sereno e per recuperare da quello stop che gli ha fatto saltare per precauzione la sfida contro San Marino. Ma in Irlanda, con Nunziata, sarà in campo dall’inizio. E si spera anche con il nuovo contratto con la Roma.