Infortunio in nazionale e recupero lampo: Roma nel mirino

Durante la sosta nazionali c’è stato l’infortunio di uno dei prossimi avversari della Roma. Recupero lampo possibile e sfida dello stadio Olimpico nel mirino dopo lo stop.

La Serie A si è fermata al dodicesimo turno in calendario per la sosta delle nazionali di novembre. La Roma, reduce dal deludente pareggio a reti bianche nel derby, non è riuscita ad approfittare fino in fondo dei passi falsi di Napoli e Milan. Alla ripresa della stagione José Mourinho non vuole ulteriori passi falsi da parte dei suoi, che hanno anche perso la vetta del gruppo in Europa League. Ecco perché servirà una vittoria nel prossimo turno di campionato, in casa contro l’Udinese. I friulani hanno dovuto fare i conti con un importante infortunio in nazionale.

In casa Roma più di un campanello di allarme si era acceso intorno alle condizioni fisiche di Bryan Cristante. Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti aveva parlato di un affaticamento muscolare per il centrocampista, punto fermo dell’undici giallorosso. Allarme rientrato e nessun infortunio per il romanista, schierato in campo dopo l’ora di gioco dal commissario tecnico azzurro ieri, allo stadio Olimpico contro la Macedonia del Nord. In casa Udinese invece è scattato l’allarme dopo l’infortunio di Festy Ebosele, tornato in fretta in Friuli dal ritiro dell’Irlanda.

Infortunio Ebosele, recupero lampo in casa Udinese: la Roma è nel mirino

La squadra bianconera farà visita alla Roma nel prossimo turno di campionato, domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico. Il tecnico dei friulani, Gabriele Cioffi, può tirare un sospiro di sollievo intorno alle condizioni dell’esterno.

Secondo quanto evidenzia il sito Mondoudinese.it l’infortunio del laterale bianconero non preoccupa la squadra friulana. Festy Ebosele avrebbe fatto rientro ad Udine solo per evitare guai maggiori in nazionale. Nessun allarme intorno allo stop muscolare che gli ha fatto saltare le sfide dell’Irlanda dunque e Roma nel mirino dell’esterno. La squadra friulana nei prossimi giorni effettuerà nuovi controlli sullo stato fisico del laterale in vista della sfida allo stadio Olimpico, in programma tra otto giorni.