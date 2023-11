Infortunio in Nazionale, comunicato UFFICIALE: a rischio per la Roma

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a dubbi. Il commissario tecnico ha deciso di escluderlo alla luce delle sue condizioni fisiche non ottimali. Le ultime.

Dopo il pareggio maturato contro la Lazio, la sosta delle Nazionali aprirà una pausa importante al termine della quale José Mourinho ritornerà ad avere a disposizione i suoi effettivi. Alla ripartenza i giallorossi dovranno trovare quella continuità di rendimento in campionato e in Europa League per imprimere la svolta decisiva ad una stagione attualmente in chiaroscuro.

Sotto questo punto di vista, il confronto contro l’Udinese in programma all’Olimpico il 26 novembre rappresenterà un banco di prova da non fallire. Lukaku e compagni non possono più permettersi passi falsi per agganciare il treno Champions. Dal canto loro i friulani, reduci dall’exploit di San Siro contro il Milan e dall’ottimo pareggio strappato in casa con l’Atalanta, non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.

Verso Roma-Udinese, infortunio Ebosele: c’è il comunicato

In vista dell’impegno contro la Roma, però, l’Udinese dovrà valutare con molta attenzione le condizioni di Festy Ebosele. L’esterno irlandese, infatti, è stato costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale e fare ritorno ad Udine. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è stata la stessa Federazione irlandese a fare il punto sull’accaduto, non svelando però la natura del problema fisico patito dal jolly di Cioffi.

Ecco quanto comunicato: “Will Smallbone e Festy Ebosele non viaggeranno con la squadra per via di infortuni. In occasione della sfida contro l’Olanda sarà aggregato James Mclean”. Staremo a vedere se ed eventualmente quando Ebosele si sottoporrà ad esami specifici. In attesa di comunicati ufficiali sulle sue condizioni, permane un’incognita non trascurabile sul suo possibile utilizzo contro la Roma. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in merito.