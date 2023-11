Roma, messaggio nella notte per Mourinho

Roma, il messaggio a Mourinho arriva nella notte e lo manda direttamente El Shaarawy. Ecco le parole alla fine del match contro la Macedonia del Nord

Crepe? No, macché. Non ce ne sono. Ma solamente una considerazione, che può diventare un messaggio per Mourinho, adesso in vacanza dopo i quattro giorni di riposo concessi alla squadra che tornerà ad allenarsi martedì. Il messaggio lo ha mandato ieri sera El Shaarawy, alla fine della gara che l’Italia ha vinto contro la Macedonia del Nord e sulla quale c’è timbro anche del giallorosso.

Che alla fine del match ha parlato, spiegando principalmente che in azzurro si trova bene, ha anche affrontato un tema tattico che probabilmente gli sta a cuore. “È sempre stata una mia caratteristica quella di lavorare, aspettare le scelte dell’allenatore ed incidere nel momento giusto. Non mi stupisco perché so quanto impegno e dedizione metto. Quella di oggi è una vittoria importante ma che non deve tranquillizzarci. Dobbiamo restare lucidi perché c’è ancora tutto in gioco”.

Roma, le parole di El Shaarawy

Dopo questa prima parte ecco il messaggio mandato a Mou: “L’esterno sinistro è il ruolo in cui ho giocato di più negli ultimi anni: con il gioco di Mourinho sono più lontano dalla porta, mentre con questo modulo riesco a essere più vicino”. Insomma, ElSha si esalta in questo modo, con una difesa a quattro, e come attaccante esterno del 4-3-3.

Nella Roma invece il Faraone gioca esterno nel 3-5-2, e questo ovviamente lo costringe anche a delle importanti corse all’indietro per andare a coprire tutta la fascia. Ed è ovvio che sia più lontano dalla porta, e che possa perdere lucidità quando ha il pallone sulla trequarti. Sì, a Mourinho il messaggio arriverà sicuro. Ma difficilmente il tecnico cambierà il proprio sistema tattico. Anzi, è quasi impossibile.