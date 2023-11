A rischio la cessione del club: la penalizzazione infligge un’altra mazzata

La particolare situazione del club potrebbe spingere ad un cambio di rotta improvviso ed aprire le porte ad un clamoroso rifiuto.

Da mesi ormai le decisioni della giustizia sportiva molto spesso si sovrappongono alle ‘sentenze del campo’. Sotto questo punto di vista, quanto successo in Inghilterra nelle ultime ore si sta letteralmente prendendo le luci della ribalta.

La penalizzazione inflitta all’Everton per il mancato rispetto delle norme del Financial Fair Play, oltre a creare un vero e proprio precedente, potrebbe essere il primo anello di una lunga catena a danno dei Toffees. Ai 10 punti tolti in classifica, infatti, potrebbe associarsi un vero e proprio ridimensionamento da un punto di vista. A fare il punto della situazione sull’accaduto è il Daily Mirror. Stando a quanto evidenziato, infatti, alla luce della situazione attuale potrebbe saltare l’affare con il quale l’attuale proprietario del club, Farhad Moshiri, era in procinto di negoziare la cessione del club.

Everton nel caos: così può saltare la cessione del club

Il tabloid britannico ha infatti spiegato come il fondo 777 Partners potrebbe, con il quale l’accordo era ormai in via di definizione, potrebbe anche decidere di lasciare il tavolo delle contrattazioni. Da notare come Moshiri avesse imbastito la trattativa per la cessione del club sulla base di una valutazione compresa tra i 600 e i 700 milioni di sterline.

Tuttavia, l’accordo non è stato ancora suggellato dalle firme ufficiali. Prima di dare il via libera ad un’operazione finanziaria di questo genere, infatti, c’è bisogno dell’approvazione non solo della Premier League, ma anche di un organo istituito dal governo britannico e preposto ad operazioni di questo tipo. Ora, stando così le cose, nel caso in cui venisse accolta la richiesta di alcuni club inglesi di un maxi risarcimento a carico dell’Everton, non è escluso che 777 Partners decida di far saltare il banco, bloccando definitivamente la trattativa per l’acquisto del club. Per adesso non ci sono notizie concrete in tal senso. Saranno decisive le prossime settimane. Ad ogni modo, l’Everton rischia grosso. L’incubo retrocessione rappresenta uno spettro sempre più concreto. A ciò bisogna aggiungere le inevitabili ricadute sul piano finanziario. Scenario da monitorare con attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.