Calciomercato Roma, nuovo portiere con lo scambio in Serie A

Calciomercato Roma, uno dei ruoli da coprire per la prossima stagione è sicuramente quello di estremo difensore. Arriva con lo scambio in Serie A

Rui Patricio ha un contratto in scadenza che quasi sicuramente non verrà rinnovato. C’è Svilar, che quando chiamato in causa sta rispondendo bene, ma non offre particolari garanzie. Ecco perché la Roma da un poco di tempo è alla ricerca di un estremo difensore per la prossima stagione. Uno di quelli in grado di garantire un lungo futuro.

Di nomi ne sono circolati parecchi negli ultimi mesi. Tanti, troppi. E uno tra questi secondo le informazioni che sono state riportate da Tvplay sembra essere il favorito. Il prescelto da parte di Pinto. Che potrebbe anche mettere sul piatto un cartellino di un elemento che in giallorosso sta vivendo una stagione così, diciamo sulle montagne russe. Ma andiamo a vedere quello che potrebbe succedere tra un poco di tempo. Vale a dire la prossima estate.

Calciomercato Roma, Zalewski per Carnesecchi

Sì, Tiago Pinto a quanto pare avrebbe pensate di inserire il cartellino dell’esterno come contropartita per prendere Carnesecchi dell’Atalanta. E la dirigenza dei nerazzurri bergamaschi sembra essere ingolosita dalla questione. Insomma, si potrebbe arrivare a dama con uno scambio per mettere il lucchetto ai pali. In questo modo è evidente che Pinto non abbia più intenzione di prendere Falcone, un altro portiere che è stato accostato alla Roma.

Occhio però alla concorrenza, visto che sull’estremo difensore dell’Atalanta ci sarebbe anche l’interesse della Juventus che è alla ricerca di un elemento che vada a sostituire nei prossimi anni Szczesny, che ormai si avvia verso la fine della sua carriera. Ma Pinto potrebbe riuscire nella mossa vincente inserendo l’esterno in un’operazione assai importante per la Roma.