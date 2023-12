Il “capitano” attacca Matic: “Spogliatoio tradito”

Nemanja Matic è giudicato colpevole di aver tradito lo spogliatoio. Ecco il verdetto dell’ex capitano dopo le rivelazioni del centrocampista serbo, passato dalla Roma al Rennes in estate.

Ha sorpreso in tanti in estate l’addio di Nemanja Matic alla Roma, direzione Rennes in Ligue 1. Il centrocampista serbo in una stagione era diventato protagonista e trascinatore in campo in casa giallorossa. Sono state 50 le presenze del classe ’88 lo scorso anno, condite da due reti, il calciatore è stato inamovibile dallo scacchiere tattico di José Mourinho, prima di abbandonare la Serie A per sbarcare in Ligue 1. Dopo le rivelazioni del serbo rilasciate nelle scorse ore, c’è la pronta reazione di un ex capitano che lo inchioda.

Il centrocampista classe ’88, che la scorsa estate ha lasciato la Roma firmando un contratto biennale con il Rennes, aveva parlato senza filtri dei problemi di spogliatoio riscontrati al Manchester United. Il serbo ha militato nelle file dei Red Devils a lungo, dal 2017 al 2022. Ora dalla Francia ha svelato diversi retroscena scottanti intorno a quanto accadeva lontano dai riflettori, coinvolgendo direttamente Paul Pogba e Jadon Sancho, imputati di arrivare troppe volte in ritardo agli allenamenti. Retroscena e parole che non sono andate giù in Inghilterra ad un calciatore che ha passato tutta la carriera con la maglia del Manchester United, fino a diventarne capitano per diverse stagioni.

Matic attaccato dall’ex capitano del Manchester United: “Ha tradito lo spogliatoio”

A parlare dei retroscena svelati da Nemanja Matic è stato, in Inghilterra, l’ex difensore Gary Neville. Il classe ’75 ha disputato l’intera carriera con il Manchester United, divenendone capitano dopo Roy Keane. Ai microfoni della trasmissione “The Overlap”, l’ex capitano dei Red Devils attacca il serbo: “Quello che abbiamo sentito da Nemanja Matic la scorsa settimana riguardo al ritardo è qualcosa che mi dà fastidio.”

Neville parla di spogliatoio tradito dal suo ex centrocampista: “Il più grande tradimento che si possa subire in uno spogliatoio di calcio è quando i giocatori o i loro rappresentanti si rivolgono ai media per indebolire l’allenatore e gli altri giocatori nel tuo spogliatoio.” Una sentenza senza appello che inchioda Matic, protagonista di un addio a sorpresa in casa Roma pochi mesi fa.