Calciomercato Roma, addio Barcellona e via libera Pinto

Calciomercato Roma, ormai hanno cambiato obiettivo e per Pinto ci potrebbe essere praticamente un vero e proprio via libera

Serve un difensore alla Roma nella prossima finestra di mercato. Un difensore che possa aiutare Mourinho nelle proprie scelte. Anche perché parliamo di un reparto dove, a gennaio, mancherà anche Ndicka che partirà per la Coppa d’Africa. E siccome di Smalling non si hanno notizie – qui le ultime – è evidente che un innesto serva come il pane.

I nomi che circolano sono tanti, c’è da dire anche questo. L’ultimo, caldo, di ieri, è stato quello di Solet. Non che fosse una novità, ma le parole del difensore lasciano aperte le porte ad un possibile addio nel prossimo mese di gennaio con la Roma che ci potrebbe pensare. Facendo qualche passo indietro, invece, i nomi che erano belli caldi facevano riferimento a Sarr e Chalobah del Chelsea. La nostra attenzione adesso va proprio sul secondo, soprattutto perché ad un certo punto il Bayern Monaco – visto che anche Tuchel ha problemi dietro – sembrava intenzionato a prenderlo. Ma a quanto pare gli obiettivi sono cambiati. E per Pinto ci potrebbe essere un via libera quasi insperato.

Calciomercato Roma, il Bayern molla Chalobah

Chalobah è in uscita dal Chelsea che lo ha messo nella lista degli esuberi e questo potrebbe incentivare la Roma e chiederne il prestito perché, come appena detto, il Bayern sembra aver cambiato obiettivo: adesso da quelle parti si pensa a Lenglet – così come riportato da Sport.es – che potrebbe lasciare la Premier League per accasarsi appunto ai bavaresi. Che non avrebbero più bisogno di un altro innesto.

Ovvio che in questo modo Pinto avrebbe la possibilità di prendere Chalobah senza chissà quale problema, anche perché non si è parlato in queste settimane di altri interessi così importanti sul difensore del Chelsea che, oltretutto, è anche fermo ai box e che proprio a gennaio dovrebbe rientrare.