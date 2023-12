Un’Aquila per Mourinho: nuovo difensore Roma, blitz in Ligue 1

Calciomercato Roma, alla ricerca di un difensore Pinto ha seguito anche quello che gioca in Ligue 1. Ci sono delle conferme sull’interesse del gm

La Roma lo ha cercato. E le conferme le abbiamo raccolte noi di Asromalive.it. Tiago Pinto, che per gennaio è sempre alla ricerca di un difensore che possa andare a completare il reparto di Mourinho, che vedrà uscire Ndicka per la Coppa d’Africa, lo ha messo nel mirino. Anzi, probabilmente lo aveva messo nel mirino visto che anche lui nel prossimo mese quasi sicuramente non sarà disponibile.

La notizia è stata riportata prima da Africafoot, che parla di un interesse giallorosso nei confronti del difensore del Montpellier, il maliano Kiki Kouyaté. Squalificato per tre giornate dopo un cartellino rosso preso nella gara contro il Monaco, in Francia lui non potrà giocare fino alle fine del 2023, probabilmente non lo farà nemmeno a gennaio, visto che è stato nel giro della nazionale nell’ultimo periodo e quasi sicuramente staccherà la convocazione per il prossimo impegno continentale.

Calciomercato Roma, Pinto ha cercato Kouyaté

Come detto la Roma ci ha provato a prenderlo, ma poi il fatto che lo stesso non sarà disponibile proprio nel periodo per il quale Pinto e Mou hanno bisogno, ha sicuramente fatto scemare un poco la cosa, con il gm giallorosso che sta cercando altre vie. Una di queste, così come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, porta a Chalobah, difensore del Chelsea per il quale sarebbero già stati avviati i contatti.

Insomma, Pinto si è mosso e continuerà a muoversi per regalare a Mou un innesto lì, in quel pacchetto arretrato che ha urgentemente bisogno di facce nuove per la seconda parte di stagione anche perché, con Smalling che ancora non sa quando potrà rientrare e con Kumbulla che avrò bisogno di tempo dopo il problema al ginocchio, la coperta è proprio corta.