Clamoroso via libera: così ritorna alla Roma dopo otto anni

L’ultima indiscrezione vede la Roma interessata nuovamente al suo acquisto. Opzione a sorpresa: ecco cosa sta succedendo.

Tra le priorità in casa Roma in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, il tema riguardante l’acquisto di un nuovo difensore rappresenta sicuramente un argomento di stringente attualità. Sollevata in tempi e in modi diversi anche da José Mourinho, l’ipotesi legata all’acquisto di un centrale con cui rimpolpare il pacchetto arretrato giallorosso rappresenterà una traccia lungo cui indirizzare le mosse del GM Tiago Pinto.

Parallelamente, l’area mercato capitolina sta continuando a scandagliare il terreno per non farsi trovare impreparata. In attacco e anche sulle corsie esterne, infatti, la Roma è a caccia di occasioni. La situazione contrattuale di Leonardo Spinazzola, ad esempio, non può essere trascurata. L’ex laterale della Juventus è infatti legato alla Roma fino al 2024. I discorsi circa un eventuale rinnovo sono per adesso in alto mare. Le chances che le strade di Spinazzola e quelle dei capitolini si separino a fine stagione sono in drastica ascesa.

Calciomercato Roma, pazza idea Digne: lo scenario e i possibili margini di manovra

Ecco perché, fino a questo momento sotto traccia, Pinto ha cominciato a muoversi per un nuovo restyling delle corsie esterne. Posto che anche il dossier Celik è ancora tutto da scrivere, i sondaggi esplorativi effettuati dalla Roma per Piton si inseriscono proprio in questo filone. Occhio, però, ad un possibile cavallo di ritorno.

Secondo quanto riferito da stop and goal.com, infatti, tra le ipotesi vagliate dai giallorossi per la fascia sinistra ci sarebbe anche Lucas Digne. Protagonista di una stagione comunque importante all’Aston Villa, il laterale francese starebbe infatti caldeggiando l’idea di cambiare aria. Il classe ’93, infatti, avrebbe cominciato a guardarsi intorno per rilanciarsi in un nuovo ambiente in grado di rivitalizzarlo. La scintilla con Emery, infatti, non sarebbe ancora scattata. Valutato dal club di Birmingham almeno 15 milioni di euro, l’ex Roma è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2026. Per adesso, però, i The Villans non hanno mai aperto definitivamente all’ipotesi di imbastire la cessione di Digne sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La Roma starebbe osservando il da farsi. Per adesso quella del possibile ritorno di Digne nella Capitale rappresenta solo una pazza idea invernale. Una traccia, però, non da accantonare del tutto. Sia in vista di gennaio che, molto più probabilmente, in ottica estiva. Staremo a vedere se si possano creare le premesse per un clamoroso ritorno di fiamma.