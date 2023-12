Rinnovo pronto e firma in arrivo: svolta Roma

Rinnovo pronto e firma in arrivo: svolta improvvisa della Roma che accelera i tempi. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni

Ci siamo. Almeno stando a quelle che sono le anticipazioni di calciomercato.it. Un rinnovo atteso e ampiamente meritato anche dal giocatore. No, non parliamo, purtroppo, di Mourinho: in merito allo Special One al momento non ci sono notizie, ma parliamo invece di un elemento che proprio il tecnico portoghese ha deciso di lanciare in prima squadra e che ha risposto sempre alla grande alle sollecitazioni che gli sono arrivate.

Ci siamo, quindi: Edoardo Bove potrebbe presto prolungare il contratto che fino ad oggi lo lega alla Roma fino al 2025. Questo ha scritto la direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, sul proprio profilo X.

Rinnovo per Bove: ormai ci siamo

Non ci sono dettagli dell’operazione, ma stando a quanto si sapeva fino a un poco di tempo fa, il prolungamento di Bove potrebbe essere triennale, quindi dal 2025 al 2028, con annesso adeguamento di contratto così almeno da dare al ragazzo uno stipendio adeguato a quello che sta facendo vedere in campo. Sì, tutto pronto insomma per quella che potrebbe essere davvero una firma importante per il futuro della Roma.

Bove calcisticamente è cresciuto a Trigoria e Mou nel momento della necessità ha deciso di lanciarlo senza nessun problema. Le risposte che sono arrivate sono state importanti e quindi adesso il centrocampista è uno che gira in mezzo al campo e che ogni domenica si gioca la maglia da titolare. Insomma, uno che può diventare in tutto e per tutto un punto di riferimento della Roma.