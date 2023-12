Dall’Inter alla Roma: terremoto in Serie A

Dall’Inter alla Roma, la situazione attorno alle prestazioni del portiere è questa: i giallorossi ci provano, ma c’è la concorrenza di nerazzurri

Se da un lato c’è la questione Mourinho, in scadenza, che tiene banco, dentro la Roma ce n’è un’altra che per forza di cose deve essere presa di petto nel minor tempo possibile. E parliamo di quella che riguarda il prossimo portiere giallorosso, visto che Rui Patricio è in scadenza anche lui e il rinnovo, vista anche l’età, al momento è solo utopia e niente di più.

Vi abbiamo parlato soprattutto nei mesi scorsi di chi potrebbe prendere il posto del portoghese il prossimo anno. La Roma guarda con interesse al mercato italiano e avrebbe pensato, principalmente, a Carnesecchi dell’Atalanta. Però, a quanto pare, e noi di Asromalive.it ve lo abbiamo anticipato un poco di tempo fa, il nerazzurro non è l’unico nome sul taccuino di Pinto. Si parla anche di un altro portiere che si sta dimostrando decisivo in questa stagione.

Dall’Inter alla Roma, asta per Di Gregorio

Secondo quanto riporta oggi calciomercato.com, la Roma per la prossima stagione starebbe pensando a Di Gregorio del Monza. Conferme, quindi, rispetto a quella che è stata una nostra anticipazione. Non sarà facile, comunque, arrivare al portiere dei lombardi per un motivo semplice: il club giallorosso non è l’unico che ci starebbe pensando.

Su Di Gregorio, infatti, ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter alla ricerca di un estremo difensore da mettere al fianco di Sommer che il prossimo anno ne compirà 36 e che quindi non può ovviamente garantire nulla per il futuro. Insomma, scontro con i nerazzurri. E la Roma come detto deve iniziare seriamente a pensare a questo ruolo, a meno che non si voglia lanciare del tutto Svilar che, in Coppa, sta facendo discretamente bene.