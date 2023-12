Mourinho al posto di Ancelotti: incontro fissato tra il tecnico madrileno e Perez. La decisione definitiva ormai sembra essere davvero nell’aria

La mattinata delle notizie della Roma si intrecciano con quelle che arrivano dalla Spagna e che riguardano il Real Madrid. Sì, proprio così: perché se prima vi abbiamo parlato di Jobe Bellingham, fratello di Jude, accostato anche alla Roma ma che i madrileni vogliono prendere subito per evitare che qualche big lo possa cartellinare, adesso vi parliamo di Carlo Ancelotti.

Come sappiamo come possibile erede di Carlo Ancelotti – che sembrava essere destinato alla panchina della nazionale brasiliana – si è parlato anche di José Mourinho, che ha un contratto in scadenza con la Roma così come il tecnico italiano ce lo ha con la squadra di Florentino Perez. Però proprio in queste ore il quotidiano Marca svela che adesso il futuro di Carlo è più vicino al Real piuttosto che al Brasile.

Mourinho al posto di Ancelotti, i Friedkin devono fare in fretta

Nelle prossime settimane, magari anche la prossima – si legge – ci potrebbe essere un incontro tra le parti. Non risolutivo, perché a quanto pare anche da quelle parti pensano sia presto, ma che almeno possa gettare le basi per quello che potrebbe essere il futuro del tecnico. Che verrà deciso dai risultati come sempre accade al Real.

Ma forse, anche, da quello che è il rapporto della squadra e del pubblico con un allenatore che dovunque è andato si è fatto amare. E allora ecco che un eventuale accordo metterebbe ulteriormente al sicuro la Roma da quella che poteva essere, qualora, una tentazione per Mourinho, vale a dire quella di tornare ad allenare un Madrid pieno di campioni. Una tentazione che forse, anche lo Special One visto quello che è il suo rapporto con i giallorossi, avrebbe rispedito al mittente. Ma è pur sempre meglio non averla.

Finita qui? Purtroppo no, perché sappiamo benissimo che anche la federazione brasiliana aveva cercato Mou per prendere il posto come commissario tecnico. E da quelle parti, davanti a quello che potrebbe essere un rifiuto di Ancelotti, potrebbero tornare alla carica per lo Special One. In sostanza sarebbe meglio che i Friedkin facessero in fretta per evitare inserimenti.