Addio Roma: ritorno in famiglia al Real Madrid

Addio Roma, il Real Madrid vuole riunire la famiglia e vuole chiudere in fretta prima che qualche big lo prenda. Ecco la situazione attorno alle prestazioni di Bellingham

Vogliono riunire la famiglia, magari sperando di piazzare un altro colpo di quelli importanti. Sicuramente più economico rispetto a quello del fratello che, però, in questa prima parte di stagione sta veramente trascinando.

Il cognome in questo momento è di quelli pesanti, visto che è Bellingham e tutti sappiamo quello che dentro al Real Madrid, il centrocampista offensivo inglese sta facendo. Cambia il nome, che non è Jude ma è Jobe. E sono fratelli. Il secondo, il diciottenne, gioca nel Sunderland e sta incantando, tant’è che il Real Madrid, secondo le informazioni che sono state riportate da sport.es, lo starebbe seguendo da vicino. Sognando l’accoppiata vincente.

Calciomercato Roma, il Real vuole Jobe Bellingham

E cosa centra la Roma? Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interesse anche dei giallorossi nei confronti del giovanotto che sta incantando nella seconda serie inglese. Un giocatore che in Italia sarebbe seguito anche dal Milan. Senza dimenticare alcune big inglesi che appena vedono qualcuno che potrebbe fare la differenza iniziano a fare la corte.

La scorsa estate, il “piccolo” dei Bellingham (è alto 191 centimetri), ha firmato per il Sunderland per 3milioni di sterline: il prezzo del cartellino dicono dalla Spagna adesso è di 15milioni più o meno. Insomma, il Real Madrid a quanto pare vuole fare sul serio soprattutto perché sa che se qualche squadra della Premier League riuscisse a piazzare il colpo allora sarebbe davvero complicato riuscire poi a portarlo a Madrid. E allora per la Roma (e per il Milan) ci sarebbe davvero poco da fare.