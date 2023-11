Bellingham alla Roma, intrigo ‘segnato’: la sfida infiamma l’Europa

Bellingham alla Roma, sfida europea e futuro già scritto: ‘spunta’ anche il Milan per un avviso al Real Madrid che parla chiarissimo.

Se è vero che in questo momento le attenzioni principali della Roma sono concentrate sull’organizzazione dei prossimi impegni che attendono la squadra di Mourinho nel corso della parentesi successiva alla corrente ripresa, è altrettanto giusto evidenziare come non pochi scenari e situazioni contrattuali obblighino gli addetti ai lavori a ragionare con non poca veemenza anche su aspetti organizzativi e dirigenziali.

Tra i vari, certamente, figura quello relativo alla posizione di Mourinho, oltre che di uno stesso Tiago Pinto che, proprio come José, risulta legato alla Roma fino al 2024. Al termine di questa stagione, dunque, non poche novità si potrebbero registrare ai piani alti di Trigoria, divenuti sede di importanti ponderazioni e organizzazioni nel corso di questi anni che hanno permesso di garantire nobilissimi approdi, gran parte delle volte inattesi, come nel caso di Lukaku e Dybala, giusto per citare qualche esempio più recente ed emblematico. La voglia dei Friedkin di crescere sul campo e come brand si è palesata proprio in tale manifestazione e ciò permette dunque di non scartare scenari sorprendenti anche nel prossimo futuro.

Jobe Bellingham, un futuro già scritto nel cognome: asta europea dopo i rumors su Roma e Milan

Su tale fronte, l’altisonante nome di Bellingham può tranquillamente coesistere con il mondo Roma, all’interno di una descrizione condotta da Calciomercato.com in queste ore, relativamente al meno famoso Jobe, fratello del campionissimo Jude, passato la scorsa estate al Real Madrid, dopo aver dimostrato al Borussia Dortmund di avere tutte le carte in regola per divenire il centrocampista più forte del mondo.

Un cognome e un’eredità pesante, dunque, anche quella di Jobe, attualmente al Sunderland ma già in grado di sciorinare margini di crescita e qualità quantomeno coerenti con l’indicazione onomastica posta sulla sua maglietta. Prelevato dal Birmingham per poco meno di due milioni di euro, il suo futuro parrebbe poterlo destinare a grandissimi palcoscenici, in Premier League e non solo. La su citata fonte ricorda di vecchi accostamenti alla Serie A e, in particolar modo, alla Roma e al Milan.

Per le due realtà italiane, però, potrebbe adesso essere troppo tardi, alla luce di un interesse che sta abbracciando tante squadre e società. Tra queste, in particolar modo, si ricordano il Newcastle e il Tottenham, oltre che ai suggestivi scenari di Borussia Dortmund e Real Madrid, che a quel punto creerebbero ancora più assonanze rispetto alla carriera fin qui condotta dal fratello maggiore. A quest’ultimo, oltre che al legame sanguigno, pare poterlo dunque accomunare un futuro da top player ormai già scritto.