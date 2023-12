Accordo dopo Roma-Napoli: firma per tre anni

Accordo dopo Roma-Napoli, dopo l’intervista del presidente che ha svelato le difficoltà del rinnovo, adesso esce tutto allo scoperto

Un poco di giorni fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato, anche, del futuro di un calciatore azzurro che è stato anche accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane, soprattutto perché è in scadenza di contratto.

Il nome di Zielinski probabilmente dalle parti di Trigoria è anche girato, ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da fcinter1908.it, il polacco sarebbe ad un passo dall’Inter. Anzi, c’è di più: il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con i nerazzurri per la prossima stagione. E andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Accordo dopo Roma-Napoli, Zielinski va all’Inter

Per il centrocampista Marotta avrebbe messo sul piatto un contratto triennale con opzione per un’altra stagione: ingaggio da 4,5milioni di euro all’anno. E tanti saluti al Napoli, visto che probabilmente De Laurentiis a questa cifra non ci è mai arrivato. E per evitare qualsiasi problema, l’Inter vuole velocizzare la cosa.

Sì, Marotta non vuole scherzi e non vuole soprese e nemmeno un rilancio da parte del Napoli che potrebbe convincere il giocatore. Ecco perché la società lombarda sembra intenzionata a far firmare il giocatore nel primo giorno utile, vale a dire il mese prossimo. Essendo in scadenza infatti Zielinski potrebbe firmare già per l’Inter a gennaio e poi rimanere al Napoli fino alla fine della stagione. Insomma, sembra essere davvero tutto fatto.