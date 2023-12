Offerta da 6 milioni: ha già parlato con Tiago Pinto

Offerta da 6 milioni di euro per il giocatore: e lui ha già parlato con Tiago Pinto. Al momento non c’è la fumata bianca. Ma si tratta

La prima offerta c’è stata, ma non è ancora quella decisiva, visto che la Roma chiede almeno 10milioni di euro per cedere il giocatore. Ma c’è il tempo per trattate, visto che ancora il calciomercato non si è nemmeno aperto in maniera ufficiale e quindi c’è un mese, e più, per cercare di trovare la quadra. Intanto dal Brasile svelano che il giocatore avrebbe già parlato con la Roma per spiegare di voler andare via. Ed è sicuramente un passo importante.

Pinto cerca dei “finanziatori” per il prossimo mercato di gennaio. E sa benissimo che solamente cedendo qualcuno potrà accontentare Mou prendendo non solo Bonucci – a costo zero – ma anche un altro difensore che possa aiutare lo Special One nella seconda parte di stagione. Raggiungere la Champions League è l’obiettivo numero uno per i giallorossi, che nel caso di qualificazione potrebbero davvero avere un margine di manovra diverso sul mercato. Che potrebbe ovviamente stravolgere le carte in tavola. E Pinto spera che una decina di milioni di euro possano arrivare quasi subito.

Offerta per Vina, 6 milioni dal Flamengo

Secondo il giornalista brasiliano Vene Casagrande, Vina, adesso in prestito al Sassuolo, avrebbe fatto sapere alla Roma di volersi trasferirsi al Flamengo. E la richiesta della Roma, come spiegato prima, sarebbe di 10milioni di euro. Al momento i brasiliani, però non si sarebbero spinti oltre i 6milioni, ma ovvio che si può trattare ed è altrettanto ovvio che la Roma, forse, potrebbe dare l’ok per qualcosa in meno: di solito poi ci si viene incontro se tutte le parti sono d’accordo.

Insomma, Vina sembra essere al passo d’addio. La sua esperienza, fino al momento, al Sassuolo, non è stata nemmeno brutta, visto che Dionisi lo ha schierato con una certa regolarità prima dell’infortunio di qualche settimana fa. Ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. E lui ha già deciso di voler tornare in Sudamerica dopo l’esperienza in Premier League dell’anno scorso.