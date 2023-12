Rinnovo Mourinho, i Friedkin hanno detto sì: resta un solo ostacolo

Rinnovo Mourinho, la direzione sembra essere quella giusta. Per completare il tutto c’è solamente un ostacolo

Il rinnovo di Mourinho tiene banco. Mancano poco più di sei mesi alla scadenza naturale del contratto del portoghese e ancora non si sa se lo Special One rimarrà dentro Trigoria anche la prossima stagione. Una decisione che, comunque, spetta solamente ai Friedkin, visto che il tecnico nelle ultime settimane è uscito allo scoperto, dimostrando e dicendo di volere rimanere in sella alla panchina giallorossa anche per il prossimo anno. Quindi da parte sua dubbi non ce ne stanno.

E allora perché non rinnova? I Friedkin ovviamente legano il futuro a quelli che sono i risultati. E non ci sono perplessità su questo. Ma anche il fatto che i tifosi abbiano deciso di stare totalmente dalla parte del tecnico apre degli scenari che non possono essere sottovalutati dalla proprietà americana. Che sanno bene inoltre che trovare un altro tecnico capace di stringere la piazza in questo modo è impossibile. Ed ecco che, secondo calciomercato.it, il rinnovo è sempre più vicino.

Rinnovo Mourinho, la situazione

I segnali infatti, si legge, continuano ad andare sempre e solo verso una direzione: quella di un proseguimento del lavoro dell’allenatore dentro la Roma. Ma c’è un modo per una cosa diversa? Uno solo viene spiegato. E andiamo a vedere quale.

Solamente un crollo della squadra in campionato potrebbe ribaltare quello che è lo scenario che adesso si vede. E le prossime sfide di campionato tra Juventus, Atalanta e Milan potrebbero dire tanto. Un trittico infernale che potrebbe anche decidere il futuro dello Special One. Anche se, come detto, un prolungamento adesso è l’ipotesi che ha maggiori possibilità.