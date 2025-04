Dalla Roma al Liverpool: 25 milioni e trattativa chiusa

Dalla Roma al Liverpool: 25 milioni per prenderlo senza nessuna trattativa. Ecco la situazione attorno ad un nome accostato ai giallorossi

Il suo nome è stato accostato con tantissima insistenza nel corso delle ultime sessioni di mercato. Sia in estate, che in quella di gennaio, si è parlato di un interesse concreto della Roma. Non andato comunque a segno.

Questo non vuole dire che i giallorossi non ci pensino più. Ma più passa il tempo e più si complica come pista, soprattutto perché parliamo di un calciatore che sta mantenendo un livello altissimo di prestazioni e che di conseguenza è entrato nel mirino di altre squadre. Big europee, alla ricerca di elementi che possono alzare il livello della propria rosa oppure mantenerlo. E Ratiu, a quanto pare, in Premier League viene messo quasi allo stesso livello di Alexander-Arnold.

Calciomercato Roma, anche il Liverpool su Ratiu

Sì, perché secondo le ultime informazioni che sono state riportate attorno alle prestazioni del terzino destro rumeno di proprietà del Rayo Vallecano – scritte da ProSport – il giocatore sarebbe entrato nei radar del Liverpool che, come sappiamo, ormai ha perso proprio il terzino destinato ad un passaggio a parametro zero al Real Madrid che avrebbe chiuso già tutti gli accordi. Di questo passaggio si attende l’annuncio ufficiale. E per sostituire l’inglese, i Reds stanno appunto cercando di capire quali possibilità ci sono di prendere il classe 1998.

Anche Barcellona e Bayer Leverkusen lo hanno messo nel mirino – una storia questa che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi – e avrebbero l’intenzione di pagare la clausola rescissoria (che farebbe così evitare ogni trattativa) che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. C’è da dire un’altra cosa: il Villarreal si sarebbe tenuto nei confronti del terzino la possibilità di prenderlo per soli 7 milioni di euro. E questo stuzzica appunto i dirigenti del “sottomarino giallo” che lo potrebbero acquistare e rivendere poi al migliore offerente. In tutto questo la Roma guarda ancora al giocatore, sapendo che sarà abbastanza complicato riuscire a portarlo a Trigoria.