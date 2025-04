L’Inter tradisce Inzaghi: già scelto il nuovo allenatore

L’Inter tradisce Simone Inzaghi: i nerazzurri hanno già scelto l’allenatore del futuro. E lui non vede l’ora di tornare in Italia. Cosa sta succedendo

Essere in corsa su tutti i fronti ad aprile è qualcosa che poche squadre al Mondo si possono permettere. E l’Inter, a conti fatti, è una di queste: la truppa allenata da Simone Inzaghi, questa sera, si gioca intanto l’accesso alla finale di Coppa Italia nel derby d’andata contro il Milan, poi la settimana prossima sarà impegnata nei quarti di finale di Champions League e come sappiamo tutti è prima, con tre punti di vantaggio sul Napoli, in Serie A. Insomma, si è in corsa per il Triplete.

Nessuno pensa che Simone Inzaghi possa lasciare presto la panchina nerazzurra. Certo, prima o poi il tempo arriverà come succede per tutti gli allenatori, e ce n’è uno, secondo le informazioni che sono state riportate da El Nacional, che prima o poi vorrebbe tornare in Italia, dove ha iniziato la carriera e che, prima o poi, vorrebbe allenare l’Inter. E a completare l’opera c’è da dire, anche, che il suo di futuro è tutt’altro che certo. In grossa parte se lo gioca tutto stasera.

Simeone al posto di Inzaghi: l’Inter ha trovato l’erede

Parliamo di Simeone, quindici anni sulla panchina dell’Atletico Madrid e, nonostante quelli che sono stati gli investimenti sul mercato, questa sera nella gara di ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona in casa (4-4 il finale dell’andata) si gioca la possibilità di vincere un trofeo in stagione, quindi il futuro. Il sito citato prima sottolinea come sia effettivamente in bilico. E parla di quelle che potrebbero essere le destinazioni dell’argentino per il futuro.

E dopo un anno sabbatico, per disintossicarsi da quella che è la pressione dei media, “il suo sogno, a lungo termine, sarebbe quello di allenare la nazionale argentina o l’Inter, dove ha trascorso anche il suo tempo da calciatore professionista”. I nerazzurri quindi, problemi di trovare un nuovo allenatore, non ne avrebbero proprio.