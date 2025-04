Esplode il caso Svilar: la verità sulla clausola

Calciomercato Roma, esplode il caso Svilar: il rinnovo del portiere è in alto mare e spunta anche la verità sulla clausola. Cosa sta succedendo

Un idolo della Sud. Meritare uno striscione non è cosa che da queste parti succede spesso. Ma Svilar se lo è meritato da parte dei tifosi della Roma che lo vogliono vedere in giallorosso per diverso tempo.

Le parti stanno trattando il rinnovo contrattuale: accordo in scadenza nel 2027, ma c’è da adeguare uno stipendio che non è di certo importante come lo è, invece, il giocatore. Svilar al momento guadagna intorno al milione di euro all’anno e vorrebbe il giusto riconoscimento per quello che sta riuscendo a fare dentro la Roma in questi mesi. La sua crescita è stata esponenziale tant’è che, come sappiamo, le big d’Europa ci hanno messo gli occhi addosso. Ma tornando ai colloqui per il rinnovo, questa mattina l’edizione romana di Repubblica fa un quadro della situazione, mettendo nero su bianco i rischi che ci sono in questo momento.

Svilar: accordo lontano con la Roma

“La distanza tra domanda e offerta resta ampia” si legge sul giornale. Niente passi in avanti, insomma, rispetto a quello che molti hanno raccontato nel corso di questi giorni. Si è parlato di una stretta di mano vicina sulla base di un fisso di 3 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti un milione sotto forma di bonus. Ma così, a quanto pare, non è.

E poi si è parlato anche di una clausola da inserire nell’accordo per dare il via libera a Svilar qualora arrivasse un’offerta importante. Repubblica, invece, sottolinea come nessuno starebbe parlando di questa possibilità. E sottolinea pure un’altra cosa: le big europee stanno alzando il pressing con l’entourage del calciatore per capire se ci sono i margini per strapparlo alla Roma che, inoltre, dal proprio canto, non escluderebbe l’ipotesi di un addio: cedere Svilar a 40 milioni significherebbe piazzare una plusvalenza importante che permetterebbe a Ghisolfi di avere un po’ di margine per il mercato estivo. Tutto in evoluzione, insomma.