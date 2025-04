Voltafaccia Milan: allenatore mollato e via libera Roma

Voltafaccia Milan: hanno mollato l’allenatore e per la Roma si apre una grossa possibilità. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

Il tema è quello del nuovo allenatore. Lo sappiamo. Che tiene banco dentro Trigoria. E chissà, magari nei prossimi giorni – visto che oggi all’interno del centro sportivo c’erano tutti – potrebbe anche essere ufficializzata la scelta. Potrebbe già essere stata presa, chissà, nessuno sa realmente nulla.

Detto questo, in attesa ovviamente di una comunicazione ufficiale, il giochino rimane aperto. E quindi i nomi che circolano sono sempre gli stessi. Certo, l’ultimo dei candidati, una notizia rilanciata un paio di giorni fa dalla Spagna, era Xavi, ex Barcellona accostato alla Juventus. Siamo sicuri che di novità, anche sullo spagnolo, ce ne saranno a breve. E, rimanendo in Italia, un nome è stato quello di Maurizio Sarri. L’ex Lazio, fermo appunto da quando ha deciso di dimettersi dai biancocelesti, sicuramente rientra in quel “magari all’inizio non piacerà” pronunciato da Claudio Ranieri durante una conferenza stampa. Ovviamente solo per il passato. Ha pur sempre allenato la Lazio…

Sarri al Milan: la pista è viva

Ma Sarri non piacerebbe solamente a Trigoria. Secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, il toscano rimane una pista abbastanza viva per il Milan (che di conseguenza mollerebbe Allegri, altro tecnico accostato alle due panchine). Conceicao è agli sgoccioli della propria stagione, e a quanto pare i rossoneri vorrebbero aprire il nuovo corso con un allenatore che conosce bene la Serie A, adatto alla vittoria, e magari anche italiano. E tra i candidati rimane Sarri.

Sarri, si legge sul sito citato prima, “aspetta la chiamata giusta per rilanciarci ad altissimi livelli e quale possibilità migliore di un club che deve assolutamente ripartire e puntare in alto come il Milan?”. Opzione viva, anche se prima c’è da scegliere il nuovo direttore sportivo. E come vi abbiamo raccontato ieri, qualora dovesse arrivare Paratici, allora il primo candidato sarebbe Conte. Intrecci di mercato, insomma. Con la Roma in attesa. Oppure no. Non sappiamo.