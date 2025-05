Calciomercato Roma, tradimento Chiesa in Serie A: firma con la rivale

Calciomercato Roma, tradimento Chiesa in Serie A: l’ex Juventus è pronto al rientro in Italia dopo un anno praticamente perso. Ecco cosa sta succedendo

Il Liverpool lo ha pagato solamente 12 milioni la scorsa estate. Un costo irrisorio per un 27enne che negli anni passati è stato forse quello che, in prospettiva, doveva essere il miglior azzurro in circolazione.

A Federico Chiesa, per ricevere la medaglia di campione della Premier League con la sua squadra, manca ancora una presenza: sì, fino al momento in campionato di gare ne ha fatte 4, quindi gli serve un altro gettone. Ma in ogni caso sarà una stagione persa, una di quelle difficili da ricordare nonostante il trionfo in campionato che siamo sicuri nemmeno lui sente suo. E sulla spinta della Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza con questo giocatore potrebbe ancora dare tanto al campionato italiano e che sicuramente a Inter, Napoli e Milan servirebbe (come sappiamo in più di una circostanza è stato pure accostato alla Roma), c’è una squadra in A che sarebbe pronta davvero a riprenderlo.

Chiesa tradisce la Juve e va all’Inter: ci sono le cifre

Questa squadra è l’Inter di Simone Inzaghi – secondo le informazioni che sono state riportate da Interlive.it – che avrebbe messo davvero nel mirino l’esterno ex Juventus e Fiorentina. E questo passaggio ai rivali di sempre potrebbe essere considerato in casa Juventus un vero e proprio tradimento, uno di quelli difficili da mandare giù con un solo boccone. Insomma, l’Inter pare faccia davvero sul serio e ci sono anche le prime cifre, e la formula, che potrebbe portare a questo clamoroso ritorno in Italia.

L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di prendere Chiesa in prestito con opzione di riscatto alla fine della prossima stagione. “D’altronde Chiesa è legato alla società inglese da un contratto valido fino al 30 giugno 2028: di soluzioni e margini per trattare ce ne sono eccome. Lato stipendio, invece, non dovrebbero esserci problemi: Chiesa ad oggi guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. Situazione dunque in divenire, l’ex bianconero potrebbe essere tra i primi affari della prossima stagione: il clamoroso scenario sognato da mister Inzaghi”. Niente Roma, insomma.