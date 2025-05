Ha già firmato con la Roma: trovata la formula

Calciomercato Roma, il giocatore ha già firmato con i giallorossi ed è stata trovata anche la formula. Ecco lo scenario

Un rinforzo, per la prossima stagione, è già a Trigoria. Sì, proprio così. Perché anche se non verranno raggiunte le condizioni che avrebbero potuto fare scattare l’obbligo di riscatto, la società ha capito che ci sono dei margini di miglioramento.

Certo, impossibile pensare che il club – stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport – possa spendere 20 milioni di euro per il diritto di riscatto. Quindi si potrebbe trovare una formula alternativa che, sempre secondo il quotidiano, è in cantiere.

Calciomercato Roma, la formula per tenere Gourna

Il profilo è quello di Gourna-Douath, centrocampista che domenica scorsa, contro la Fiorentina, ha avuto un impatto importante dentro la partita. Segnali di crescita, in poche parole, che regalano soddisfazione dentro Trigoria.

Come detto il diritto di riscatto è fissato a quota 20 milioni di euro, una cifra alta che la Roma non vuole spendere al momento, quindi si sta valutando un’altra situazione. Quale? Quella di allungare il prestito per un altro anno, abbassare la richiesta economica del Salisburgo e quindi far diventare poi, il prossimo anno, quello che è un diritto di riscatto in un obbligo a delle cifre inferiori.

In tutto questo, infine, la volontà del giocatore potrebbe anche fare la differenza. Lo stesso infatti si sarebbe inserito alla grande nel contesto giallorosso e in queste ultime tre partite che mancano da qui alla fine dell’anno cercherà in tutti i modi di convincere il club a tenerlo e puntare su di lui anche la prossima stagione. Quello che sembrava essere un oggetto misterioso è diventato un profilo interessante. E vedremo come andrà a finire. Certo, adesso i pensieri, comunque, dentro la società sono rivolti al rinnovo di Svilar. Tema principale per blindare i pali e rispedire indietro i possibili assalti.