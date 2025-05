70 milioni per Svilar: accordo e firma immediata

Fervono ancora le trattative per blindare il fenomenale portiere giallorosso: la nuova offerta mette il punto definitivo sulla questione

Ad un certo punto, dopo l’ennesimo salvataggio su Moise Kean, in una battaglia tra l’attaccante di Vercelli e il portiere belga-serbo nettamente vinta da quest’ultimo, l’Olimpico ha fatto sentire la sua voce. Dedicandogli un coro personalizzato, come si fa con tutti coloro che i tifosi designano come loro idoli.

L’ennesima dimostrazione d’amore, successiva allo striscione apparso durante Roma-Juve, quello con cui si invitava caldamente la dirigenza a rinnovare il contratto dell’estremo difensore, è lì a suggellare la necessità impellente, per il club giallorosso, di blindare il suo paratutto.

Lo stesso che ad oggi, a tre giornate dalla fine di una stagione che definire incredibile è dire poco, vanta il più alto numero di parate e di clean sheet in tutta la Serie A. Niente male per uno che, prima dell’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, faceva il secondo a Rui Patricio.

Ormai da settimane al centro di una lunga e difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027 – sembra incredibile che il portiere ancora guadagni ‘soli’ 800mila euro a stagione – il portiere ha manifestato più volte la sua intenzione di restare nella Capitale. Dalla Premier e non solo però, risuonano forti le sirene di ricche lusinghe economiche sul giocatore. Ghisolfi e Friedkin lo sanno: la nuova proposta della Roma è ora sul tavolo.

Quinquennale da 20 milioni e clausola: l’offerta per Svilar è sul piatto

Negli ultimi tempi il dialogo tra la dirigenza capitolina e l’entourage del portiere ha visto continui aggiornamenti ‘a salire’ a causa delle sempre più importanti prestazioni dell’estremo difensore. Il cui status aumenta di partita in partita grazie alla grande sicurezza, ed imbattibilità, fatte registrare in parecchie delle ultime uscite di campo.

Il nodo clausola, vero ostacolo alla fumata bianca, pare però ora in procinto di essere superato. Ghisolfi, come riferito dalle edizioni odierne di ‘Leggo‘ e de ‘Il Corriere dello Sport‘, oltre a confermare la proposta di uno stipendio con base fissa a 3 milioni più 1 di bonus per cinque anni, avrebbe avuto il via libera dai Friedkin per la quantificazione del prezzo d’uscita fissato in calce.

Oltre a proporre dunque un rinnovo fino al 2029 per circa 20 milioni netti di stipendio totale, la Roma vorrebbe quantificare la clausola, già richiesta dagli agenti del portiere, in 50 milioni. Un prezzo forse ritenuto eccessivo dai rappresentanti di Svilar, ma sotto il quale Friedkin non vuole proprio scendere.

Se, magari non ancora nella prossima estate, il portiere dovesse dire addio, lo farebbe consentendo alla Roma di incassare un’ottima cifra, facendo registrare una grande plusvalenza a bilancio, considerando che il nativo di Anversa era arrivato nella Capitale a titolo gratuito.