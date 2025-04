Rinnovo Svilar, il messaggio della Curva Sud è inequivocabile

Non è affatto passato inosservato lo striscione apparso in Curva Sud nel secondo tempo della sfida tra Roma ed Hellas Verona

Dopo aver concesso due occasioni potenzialmente importanti all’Hellas Verona, la Roma è stata brava ad incanalare il match nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche trovando la rete del vantaggio con Shomurodov. Anche allo stadio, però, le vicende di mercato continuano a tenere banco, almeno in maniera indiretta.

Nel corso del secondo tempo – infatti – in Curva Sud è apparso uno striscione dal contenuto emblematico: “Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar…Blindate subito Mile Svilar“. Una presa di posizione forte, fortissima da parte del cuore pulsante del tifo giallorosso in un momento molto particolare delle trattative per il rinnovo dell’estremo difensore classe ’99, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2027. Come ribadito dallo stesso interessato in più di una circostanza, Svilar ha messo la permanenza nella Capitale in cima alla lista delle sue priorità e c’è unità di intenti affinché le parti riescano a trovare la quadra definitiva. Tuttavia, almeno per il momento, la distanza tra domanda ed offerta non è stata ancora ricucita.

Nel pre partita di Roma-Verona, intervenuto ai microfoni di DAZN, Ghisolfi si era espresso in questi termini sulla vicenda: “Stiamo parlando con l’agente e lui è concentrato. Non abbiamo fretta perché la scadenza nel 2027; tuttavia, si tratta di qualcosa di importante per il club e anche per lui visto che sta facendo e si sta meritando il rinnovo”.

Se l’area tecnica predica calma, i tifosi spingono per un rinnovo in tempi celeri. Del resto, decisivo nel corso di tutta la stagione con interventi importanti che hanno permesso alla Roma di risalire la classifica, Svilar si è preso la squadra sulle spalle in più di una circostanza. Prestazioni e parate che, non è un mistero, non sono passate inosservate. A tal proposito, non sono pochi i club che stanno provando a fare irruzione nei colloqui per il rinnovo di contratto dell’estremo difensore giallorosso.

In Europa ma anche in Italia. Tra le parti i rapporti sono comunque assolutamente distesi; servirà venirsi incontro – però – per trovare la quadra e chiudere una trattativa che sta andando avanti da diverso tempo. Il messaggio della Curva Sud durante Roma-Verona, intanto, è stato diretto e coinciso. Senza se e senza ma.