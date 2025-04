Addio Svilar e colpo rossonero: offerta bomba da 60 milioni

Addio Svilar. Il prossimo mercato della Roma dovrà partire necessariamente dalla questione riguardante l’estremo difensore belga.

Siamo ormai prossimi alla tre giorni ‘pasquale’ del campionato di Serie A. Il calendario della Roma prevede la sfida interna contro il Verona, datata per il 19 aprile alla Stadio Olimpico.

I ragazzi di Claudio Ranieri intendono ritornare immediatamente alla vittoria dopo il doppio pareggio con Juventus e Lazio. Il calendario delle 33esima giornata prevede un paio di scontri diretti in ottica qualificazione Champions League, Bologna–Inter e Milan–Atalanta, che potrebbero riavvicinare i giallorossi alle posizioni che contano. Inoltre il cammino vincente dell‘Inter in Europa sta rafforzando la possibilità di avere la prossima stagione cinque squadre al via nella competizione più prestigiosa. Pertanto non possono certo mancare gli stimoli per puntare al massimo risultato contro gli scaligeri. Gli ultimi colpi di coda del campionato si uniscono poi ai primi sussulti del prossimo mercato.

Futuro Svilar in bilico? L’offerta cambia gli scenari

Sul tavolo dei dirigenti della Roma rimane sempre un fascicolo scottante. Riguarda il suo numero uno, Mile Svilar, senza dubbio uno dei punti di forza della Roma nelle ultime due stagioni.

Un punto di forza di tale spessore che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi topo club. In tale ottica qualcosa sembra si stia muovendo, almeno secondo quanto risulta a metro.co.uk. Il Manchester United, pronto ad una nuova rivoluzione estiva, sta puntando un numero uno di assoluto valore che vada a sostituire il suo attuale estremo difensore, André Onana. Nelle scorse settimane tra i nomi papabili alla difesa della porta dei Red Devils era apparso anche il nome di Mile Svilar.

Il club di Manchester sembra, però, aver cambiato repentinamente obiettivo. In cima alle nuove preferenze sembra esserci ora il portiere brasiliano dell’Eintracht Francoforte, classe 2003, Kaua Santos. Come nel caso del numero uno giallorosso, anche per l’estremo difensore brasiliano la trattativa si presenta tutt’altro che facile. L’Eintracht Francoforte ritiene Kaua Santos profilo di primo piano nel progetto tecnico del club tedesco. L’importanza di Kaua Santos per il club tedesco la si può comprendere al meglio dalla sua valutazione pari a 60 milioni di euro.

Valutazione che sembra non spaventare il Manchester United e a Trigoria pare non attendano altro che il positivo esito della trattativa.