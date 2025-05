Milan e Roma, accordo scritto: hanno pagato la clausola

Milan e Roma, l’accordo è già scritto. Pagano la clausola del giocatore che interessava in Italia. Se lo prende una vecchia conoscenza

Ufficialmente il calciomercato non è aperto, ma è evidente e lo sappiamo tutti che le squadre da un po’ di tempo a questa parte hanno iniziato a programmare la prossima stagione.

In questo momento, comunque, dentro la Roma, sono due i pensieri più importanti: il primo è quello relativo a Svilar – un accordo secondo le ultime informazioni sarebbe stato trovato per il rinnovo – l’altro, invece, è relativo al prossimo allenatore, quello che dovrà prendere il posto di Claudio Ranieri. In questo momento ci sarebbe Massimiliano Allegri in pole position. Vedremo. In ogni caso, secondo le ultime informazioni che sono arrivate nel corso di queste ore, la Roma, un acquisto, lo avrebbe già chiuso.

Calciomercato Roma, niente Mingueza: anche il Milan ko

Un altro innesto, invece, non sarà Oscar Mingueza del Celta Vigo. Il difensore ha disputato una grossa stagione in Spagna ed è stato uno dei più affidabili. Ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che, stando alle informazioni che sono state riportate da fichajes.net, c’è un club che è pronto a pagarla.

Un ex conoscenza del calcio italiano e soprattutto della Roma, visto che parliamo in questo caso dell’Aston Villa di Emery che ha come direttore sportivo quel Monchi passato dalla Capitale. Si legge, testualmente, che la squadra della Premier League potrebbe trattare un po’ sulla cifra da versare nelle casse della società spagnola, ma non più di tanto e, nella peggiore delle ipotesi, da quelle parti sono pronti a pagare la clausola. E, una parte di soldi, andrebbe anche nelle casse del Barcellona che nel momento in cui ha ceduto Mingueza ha inserito una grossa percentuale (si parla del 50%) sulla futura rivendita. In ogni caso, il colpo per Roma e Milan sembra quasi essere sfumato.