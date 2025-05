Primo acquisto già chiuso: “Accordo con la Roma”

La Roma piazza il primo colpo o perlomeno sembra esserci molto vicina: si parla di accordo già chiuso e di trattativa in dirittura d’arrivo. Ghisolfi può sorridere

I giallorossi devono rinforzare diversi reparti e a prescindere dal nome del nuovo allenatore, si devono muovere subito, per anticipare la concorrenza. Si parla di un profilo molto apprezzato a livello internazionale e che può fare al caso di tutte le squadre di Serie A.

La Roma fa sul serio sul mercato e sembra essere partita in anticipo rispetto all’anno scorso. Il motivo è presto detto, considerando che Ghisolfi si insediò nella Capitale solo a giugno 2024, quando ormai le trattative delle altre squadre erano già avviate da tempo. Questa sessione deve essere il suo vero banco di prova e dovrà dimostrare di valere una piazza così importante come quella giallorossa. Sul piatto ci sono diversi profili e in particolar modo almeno tre ruoli da coprire con urgenza. Uno di questi è senza dubbio quello del difensore centrale, che dovrà prendere il posto del partente Hummels. Il tedesco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e non sarà più utile nella prossima stagione.

Con Hermoso destinato a rimanere al Leverkusen (si parla di Kossounou in cambio) l’idea sarebbe quella di prendere un nome importante a livello europeo ma ancora giovane, come si era provato a fare a fine agosto scorso con Kevin Danso. Il centrale austriaco ha avuto problemi nel superare le visite mediche ma era il nome perfetto secondo Daniele De Rossi e Ghsolfi.

La Roma strappa il sì di Balerdi: il centrale argentino verso la Capitale

Chi ha caratteristiche diverse rispetto a Danso ma una valutazione simile sia dal punto di vista economico che tecnico è Leonardo Balerdi, il nome principale sul taccuino di Ghisolfi per la difesa. Balerdi, cresciuto nel Boca Juniors e transitato al Borussia Dortmund, ha giocato un’ottima stagione con l’OM, prima di fermarsi in questo finale per un grave infortunio. Si di lui si erano avvicinate anche Bayern di Monaco e diversi club della Premier League.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla stampa francese, però, la Roma è il club più avanti per accontentare le richieste del club di Pablo Longoria. La valutazione di Balerdi sarebbe superiore ai 20 milioni, ma danno quasi per fatto l’accordo tra i giallorossi e il giocatore, con Ghisolfi pronto a rilanciare anche per il cartellino. L’OM si sta movendo su Facundo Medina del Lens (accostato anche alla Roma) come possibile sostituto. Un incastro che giustificherebbe l’ottimismo nella Capitale per la chiusura della trattativa.