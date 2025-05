Accordo sulla formula: lascia la Roma dopo un anno

Calciomercato Roma, accordo trovato sulla formula. Lascia i giallorossi dopo un solo anno. La destinazione sembra già essere stata scelta

Tempo di mercato. Ovviamente. Da qui alla chiusura di notizie ne usciranno moltissime e noi saremo qui sempre a raccontarle. Intanto, da un momento all’altro, ci si attende l’annuncio del nuovo allenatore. E Gasperini ormai è dietro l’angolo.

Poi sarà il tempo degli innesti ma anche delle cessioni. Di una ve ne abbiamo parlato prima, quella di Tammy Abraham, che sarebbe entrato nel mirino del West Ham, in Premier League. E siccome l’era dell’inglese dentro Trigoria si è chiusa da un pezzo, il compito di Ghisolfi sarà quello di piazzarlo nel minor tempo possibile e soprattutto al miglior offerente. Vedremo. Ma Abraham non sarà l’unico a dire addio.

Calciomercato Roma, Saud verso la Ligue 1

Un altro che potrebbe salutare, solamente un anno dopo è Saud Abdulhamid. L’esterno ha giocato solamente sei volte nel corso di questa stagione e ovviamente non è ancora pronto per stare al passo di questi campionati. Sì, sotto il profilo fisico è un uomo importante, ma deve migliorare e anche tanto sotto l’aspetto tattico.

Ed è per questo che stando alle informazioni riportate da Footmercato.net, la Roma lo potrebbe cedere in prestito la prossima stagione. In Francia ci sarebbero due squadre interessate: il Tolosa e il Lens, che potrebbero dare molto spazio al giocatore nel corso della stagione e quindi rimandare a Roma un tesserato assai diverso. Una magari già pronto a scendere in campo. La soluzione a quanto pare stuzzica e il fatto che i giallorossi lo vogliano cedere solamente a titolo temporaneo è una dimostrazione del fatto che dalle parti di Trigoria ci credono, eccome, a questa possibilità che Saud possa esplodere da un momento all’altro. Vedremo se poi queste indiscrezioni verranno confermate da reali interessi e trattative.