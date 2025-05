Calciomercato Roma, 20 milioni per il bomber e addio Milan

Calciomercato Roma, venti milioni per il bomber e addio Milan. Dopo l’incontro all’inizio della settimana è tutto deciso. E c’è la nuova destinazione

Nell’attesa dell’annuncio del nuovo allenatore – la situazione Gasperini ormai sembra essere delineata – la Roma deve anche pensare al mercato. Non solo entrate, necessarie e sicuramente richieste dall’ex tecnico dell’Atalanta, ma anche addii, per fare cassa, e avere quelle disponibilità economiche che servono per intervenire.

Abbiamo capito, pure, che Tammy Abraham tornerà a Trigoria. Ma il suo tempo in maglia giallorossa è finito da un pezzo. Il Milan ha deciso di non riscattarlo – anche Saelemaekers dovrebbe rimanere a Milanello, perché la richiesta da 20 milioni di euro viene ritenuta esagerata dalla società – e quindi ritorno e addio. Pochi dubbi. Al migliore offerente, ovvio, perché nessuno si può permettere il lusso di regalare nulla. E dall’Inghilterra, Patria di Tammy, potrebbe arrivare un grosso aiuto nel merito.

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Abraham

Secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, infatti, sull’attaccante ex Chelsea ci sarebbe – oltre quello del Leeds – anche l’interesse del West Ham. A rivelarlo, al sito inglese, è stato Mick Brown, che ha spiegato, inoltre, come Potter potrebbe essere ben contento di accogliere Abraham nella sua squadra.

Dopo un paio di stagioni importanti, un infortunio ha di fatto chiuso due anni fa la possibilità alla Roma di cedere il giocatore. Poi la scorsa estate, proprio negli ultimi giorni di mercato, è arrivata la possibilità di fare uno scambio di prestiti, secchi, con il Milan per l’esterno belga. E se da un lato, Saele, ha fatto benissimo a Roma, lo stesso non possiamo dire dell’attaccante che solamente in alcuni momenti dell’annata ha fatto forse un po’ pensare che i rossoneri lo potessero tenere.

Poi le cose sono andate via via scemando e l’incontro avvenuto all’inizio di questa settimana Milano ha portato ad una fumata grigia, molto più pendente verso il nero, comunque. E adesso ci sarebbe questa possibilità che, a dire il vero, potrebbe essere proprio ben accetta dentro la Roma. Tutti sperano in un’offerta.