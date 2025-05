Addio City e Inter, colpaccio Friedkin e cifre ufficiali

Addio City e Inter: colpaccio dei Friedkin. Le cifre sono ufficiali e gli americani sono in procinto di piazzare il colpaccio. Ecco cosa sta succedendo

I Friedkin, a quanto pare, hanno deciso di rompere gli indugi. Gasperini è ad un passo dalla Roma e poi sarà il tempo di tuffarsi sul mercato.

Un mercato che dovrà portare al nuovo tecnico volti nuovi, funzionali a quello che è il gioco del Gasp. Che utilizza come sappiamo la difesa a tre, quella messa in atto da Ranieri nel corso degli ultimi mesi. E forse anche questo ha spinto Sir Claudio a puntare tutto su l’ormai ex Atalanta. Sì, manca solamente l’annuncio ufficiale e tutto lascia presagire che sia questione di giorni, forse di ore. Non lo sappiamo, ma ormai la strada è tracciata. Detto questo, come sappiamo, i Friedkin hanno deciso di investire anche in Premier League e all’inizio di quest’anno hanno rilevato l’Everton. Squadra salva, nuovo stadio, e voglia di investire immediatamente. E da quelle parti si sogna il colpo grosso.

Addio City: i Friedkin vogliono Grealish per l’Everton

Il nome che circola con insistenza è quello di Grealish del Manchester City. Accostato anche all’Inter – anche se non con moltissima insistenza, ma un pensiero i nerazzurri ce lo hanno sicuramente fatto – adesso sono i blu di Liverpool favoriti. E anche le cifre, almeno quelle dei bookmaker, sono ufficiali.

Uno dei book inglesi infatti, ha abbassato in maniera sensibile la quota di un passaggio di Grealish dal Manchester City alla squadra dei Friedkin. Se fino a poco tempo fa la quota era altissima, adesso è scesa in maniera clamorosa è vale “solamente” 3,24 volte la posta. Quindi il colpo è ampiamente possibile, stando alle “notizie” che portano la firma dei quotisti e, come abbiamo imparato nel corso degli ultimi mesi, quando ci sono delle indiscrezioni importanti chi gestisce questo tipo di numeri ne sa sempre qualcosa. Una pista, insomma, tutta da seguire. Sperando che se per l’Everton, i Friedkin, decidono di fare un colpo del genere, non si dimentichino della Roma.