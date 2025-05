Gasperini sblocca Roma e Juventus: volo già prenotato

Epilogo clamoroso per il valzer di panchine in Serie A: Gasperini e Conte sbloccano la Roma e la Juventus.

Continuano ad essere ore molto frenetiche in casa Roma e non solo, alla luce di una rosa di cambiamenti che, da ormai diverse settimane a questa parte, attende la realtà capitolina, insieme a tante altre squadre di Serie A. Dopo nemmeno una settimana dalla conclusione ufficiale della stagione, sono già numerosi i club al lavoro per ripartire ed evitare gli errori del recente passato, di cui si ha freschissima memoria in quel di Trigoria e non solo.

Prima dell’inizio ufficiale del calciomercato, un po’come accaduto la scorsa estate, anche questa parentesi finale di fine maggio e di inizio giugno sta vedendo catalizzate le attenzioni nei confronti di un valzer di panchine destinato ad essere massiccio e strettamente interrelato a tutti quei cambiamenti che si stanno abbattendo, anche in modo sorprendente, su tante squadre italiane. Più nello specifico, la Roma sembrava aver trovato in queste ultime ore una quadra, avvicinandosi con prepotenza a Giampiero Gasperini, proprio mentre presso tante altre realtà si assisteva a ribaltoni ed esiti inattesi.

La giornata odierna, da tale punto di vista, ha restituito anche un certo stupore per la decisione di Raffaele Palladino di presentare le dimissioni alla Fiorentina, a circa due mesi di distanza dal rinnovo contrattuale con il club toscano. L’ex Monza, dunque, pare destinato a potersi inserire in un dinamismo che, ovviamente, sta coinvolgendo nomi altisonanti come, su tutti, Antonio Conte e Massimiliano Allegri, oltre che lo stesso Gasperini.

Conte blocca Gasperini: effetto domino e blocco totale Roma-Juventus

Con la separazione di quest’ultimo dall’Atalanta, resta in circolazione un profilo di alto livello, che non può non catturare le attenzioni delle tante squadre italiane alla ricerca del giusto profilo per una nuova partenza progettuale. Ulteriore incognita, poi, è attualmente rappresentata dal futuro di Antonio Conte, non ancora disambiguato dopo l’incontro romano con De Laurentiis di ieri pomeriggio e certamente impattante anche sulle dinamiche della Juventus, fortemente interessata ad un gran ritorno del tecnico leccese.

Meno collegati al mondo Roma ma tutt’altro che subalterni, dunque, tutti gli altri scenari emersi sempre in queste ore, con il possibile ritorno di Sarri alla Lazio, gli interessi concreti del Milan per Allegri e la possibilità di vedere Tudor a Bergamo. Ciò che aveva interessato maggiormente il mondo giallorosso, però, era stato il possibile raffreddamento della pista Gasperini che, dopo le notizie di concreto avvicinamento di queste ore, pareva essersi leggermente impallidito.

A parlarne era stato Matteo Moretto, riferendo di un Gasperini che continua ad ascoltare la Roma, evidenziando altresì come non ci fosse alcun tipo di chiusura della trattativa. La Juventus, dal proprio canto, avrebbe altresì contattato il quasi ex Atalanta in questa fase di maggiore incertezza su Conte, tutelandosi in caso di difficoltà nell’arrivare al fresco campione di Italia. In una fase di grandi ed immediate sovversioni, però, non sorprende l’apprendere che la situazione sia prontamente cambiata, almeno stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio.

Il giornalista di Sky Sport, infatti, ha parlato, infatti, di vero e proprio conto alla rovescia per Gasperini in casa Roma, con l’allenatore pronto a iniziare l’avventura capitolina dopo la formalizzazione dell’uscita dal club bergamasco. In tale direzione, dunque, anche le ultime informazioni provenienti dalla direttrice e giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, secondo la quale la giornata di domani potrebbe essere quella del colloquio tra lo stesso Gasperini e i Friedkin. Insomma, il conto alla rovescia potrebbe davvero essere iniziato, con tutte le conseguenze destinate a interessare la Serie A tutta.